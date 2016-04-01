Приморцы увидят Гергиева и Хабенского в "одном флаконе"

Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия ГЕРГИЕВА сыграет четыре концерта на Приморской сцене Мариинского театра. Озвучит одно из произведений народный артист России, актер театра и кино Константин ХАБЕНСКИЙ. Концерты пройдут 8 апреля в 17.00 и 19.00, а также 9 апреля в 12.00 и 17.00, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

8 апреля в 17.00 и 9 апреля в 12.00 (благотворительный концерт) для юных владивостокцев прозвучит симфоническая сказка «Петя и волк» Сергея ПРОКОФЬЕВА. Маленьких слушателей и их родителей ждет сюрприз: в роли сказочника, рассказывающего сюжет о храбром пионере Пете, выступит народный артист России, актер театра и кино Константин Хабенский.

В фокусе программы концертов - произведения Сергея Прокофьева, 125-летний юбилей которого широко отмечается в музыкальном мире. Маэстро Гергиев посвящает прокофьевской музыке все гастрольные проекты текущего года, включая выступления за рубежом.

Отметим, в России 2016 год объявлен Годом Прокофьева, а основная часть юбилейных событий приходится на апрель: в этом месяце родился композитор.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.