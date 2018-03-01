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Неделя книгодарения прошла в школах Приморья
На базе приморских школ, реализующих проекты Российского движения школьников, прошла всероссийская акция «Подари книгу». Мероприятие состоялось в рамках Международного дня книгодарения.
По информации департамента по делам молодежи, всю неделю ученики из 13 образовательных организаций Приморья участвовали в литературных вечерах, проводили викторины и классные часы для младших классов, создавали яркие закладки для книг, делились друг с другом любимыми произведениями.
«Центральным событием стала книжная ярмарка. Ребята приносили книги и оставляли их на стеллаже. Любой желающий мог забрать себе заинтересовавшее издание», – рассказали в ведомстве. Оставшиеся книги ученики подарили школьным библиотекам, детским садам, а также ребятам из детских домов.
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