Пушкину во Владивостоке предложили оторвать голову

Продолжаем серию публикаций известного поэта, члена Союза писателей России и лауреата литературных премий, Почетного гражданина Владивостока Бориса Лапузина о состоянии культуры в Приморье

Беда стране, где раб и льстец

Одни приближены к престолу,

А небом избранный певец

Молчит, потупя очи долу.

А.С. Пушкин.

В замечательном нашем, как говорит митрополит владыка Вениамин, «богоспасаемом граде» культура начиналась с ПУШКИНА. Отечественные первооткрыватели этих дальних берегов, первостроители державного поста на Тихом океане, офицеры транспорта «Манджур», корвета «Гридень» и впоследствии всех других русских кораблей, входивших в Золотой Рог, привносили поэзию великого поэта, и вдохновенная пушкинская муза витала над первыми казармами, мастерскими, церковью, лазаретом, верфью.

Улица, Народный дом, библиотека, первые литературные кружки, литобъединения, литературные вечера, концерты - все здесь начиналось с именем «Солнца русской поэзии», как сказал о нем его современник литератор Владимир ОДОЕВСКИЙ. Во Владивостоке всегда было многое с Пушкиным и от Пушкина. Даже то, что в Покровском парке покоится прах внучатного племянника А.С. Пушкина Льва Анатольевича - сына младшего брата поэта, даже в этом есть сакральный смысл.

Камергер Высочайшего двора, почетный блюститель Болдинского училища, вице-губернатор Оренбургской области Лев Анатольевич ПУШКИН умер во Владивостоке в 1920 году и похоронен на Покровском кладбище. Документальное подтверждение этому в архивах нашли архитектор Юрий ЛИХАНСКИЙ и краевед, почетный гражданин Владивостока Нелли МИЗЬ, а владивостокский предприниматель Сергей ИВАНОВ на собственные средства восстановил в Покровском парке могилу внучатного племянника русского гения. С благословения высокопреосвященного Вениамина после утверждения эскиза священником Александром был поставлен крест, уложена брусчатка, высажены кусты багульника и даурского можжевельника.

Широко, празднично Владивосток отмечал в 1899 году столетие Александра Сергеевича. Комиссия городской Думы по организации юбилейных торжеств решила, что «память великого поэта может быть ознаменована наименованием одной из улиц, а именно Госпитальной, части Безымянной, 2-й Портовой до Жариковского оврага». С тех пор в нашем городе - улица Пушкинская.

В 1949 году город так же с праздничным размахом отмечал 150-летие классика русской и мировой литературы. Тогда решением Горисполкома было присвоено имя А.С. Пушкина старейшей детской библиотеке.

Пушкинская библиотека на Светланской, 55, отпраздновавшая в 2014 году свое девяностолетие, не просто занималась - специализировалась на пропаганде пушкинского литературного наследия. Здесь проходили пушкинские конкурсы, викторины, пушкинские внеклассные уроки, встречи школьников с писателями, журналистами, краеведами, артистами, знатными горожанами. Выходил рукописный журнал под знаком Александра Сергеевича.

Все изменилось, когда бывший градоначальник поставил на должность директора Владивостокской централизованной библиотечной системы рок-музыканта, известного фаната и проповедника рок-группы «Мумий Тролль» С.Г. СОЛОВЬЕВА. Сразу же исчезло с фасада «Детская библиотека-салон имени А.С. Пушкина». Вместо нее появилась «Библиотека «БУК» (с английского - «книга»). И во всех рекламных материалах, во всех СМИ не упоминается уже, что это Пушкинская библиотека. Хотя в документах городского Отдела культуры по-прежнему: «Пушкинская библиотека». Кому охота отвечать за должностной и административный подлог - никто же не отменял постановления о присвоении имени великого поэта.

Перестроили хорошо отремонтированное прежним руководством помещение: нагородили какие-то антресоли, лестницы, перегородки. Стало выспренно, неуютно, неудобно. Необоснованно сократили книжный фонд. Было 18 тыс. книг, осталось около 15. «А зачем вам столько классики? Включите Интернет, там все есть», - отвечает библиотечное руководство.

Стало невозможно общаться с читателями библиотекарям, которые по своей профессиональной обязанности должны всю свою работу строить через книгу. Уже и книг здесь не видно, их запрятали в закрытые, стиснутые стеллажи. Родители боятся пускать сюда своих младших школьников, да младшие школьники здесь теперь и не приветствуются. Г-н Соловьев и его ближайшие замы считают, что это не детская библиотека, а молодежный клуб.

Я приведу один пример работы этого молодежного клуба. Несколько раз навязчиво прошли радио- и телепередачи о библиотечном проекте «Кот Бродского». Не пушкинский «Кот ученый», который «Все ходит по цепи кругом; // Идет направо - песнь заводит, // Налево - сказку говорит», а какой-то «Кот Бродского». Куратор этого проекта, она же его выдумщица Ольга АРИСТОВА то по радио, то по телевидению взахлеб рассказывает приморцам, как она преуспела в своем проекте.

(Интересно, что такого нужного из Бродского предлагает Аристова молодым читателям? Неужели то, как Бродский передразнивает Пушкина: «Я вас любил. Любовь еще (возможно, // что просто боль) сверлит мои мозги».

А может, то, как Бродский в своем стихотворческом вдохновении глумится над Россией, над ее святынями, над русским народом:

Се вид Отечества, гравюра.

На лежаке Солдат и Дура.

Старуха чешет мертвый бок.

Се вид Отечества, лубок.

Собака лает, ветер носит,

Борис у Глеба в морду просит.

Кружатся пары на балу.

В прихожей куча на полу.

Или, может быть, Ольга Аристова учит нашу молодежь на стихотворных рекомендациях Бродского, как оказаться в Америке: «А что насчет того, где выйдет приземлиться, // земля везде тверда; рекомендую США»).

Библиотечная профессия - одна из самых консервативных профессий. В ней издревле все те же каталоги, формуляры, хоть теперь и с компьютерным обеспечением. Библиотекари, эти квалифицированные посредники между автором и его читателями, эти лоцманы в книжном море, люди, как правило, хорошо знающие литературу, в основном постоянны, стараются от молодости до преклонных лет сохранить верность своей профессии.

Директор С.Г. Соловьев начал было сразу же ломать традиционную библиотечную систему в городе, вплоть до того, что попытался отменить книги в их бумажном виде, заменить на компьютерное чтиво, сделать так называемые электронные библиотеки. К счастью, не удалось - возмущение авторитетных библиотекарей остановило перестроечное рвение новоиспеченного начальника-разрушителя. Но многое все-таки изменил. И самое серьезное - переместил центр остойчивости библиотечной армады (в городе 22 библиотеки) с отечественной литературы на иностранную. (Нет, не зря С. Соловьев проходил стажировку в США.)

Библиотеки начали крениться в сторону зарубежных авторов. Я сам видел в прошлом году в библиотеке им. Чехова полку новых книг Ричарда МАКГУАЙРА, Скотта СНАЙДЕРА, Стивена КИНГА, Эндрю ТЕЙЛОРА, Арта ШПИГЕЛЬМАНА и т.д. Рекомендовались комиксы и такие страшилки, как «Американский вампир» или «Анатомия призраков». На видном месте у входа лежала то ли памятка, то ли наставление «10 книг, после которых срочно хочется жить»: Абдель СЕЛЛУ, Кен КИЗИ, Фэнни ФЛЭГГ, Элинор ПОРТЕР… Ни одного русского писателя! Вероятно, г-ну Соловьеву после книг Пушкина, ЛЕРМОНТОВА, НЕКРАСОВА, ЕСЕНИНА, ГОГОЛЯ, ТОЛСТОГО, ДОСТОЕВСКОГО «срочно жить» не хочется.

Ну что ж, того, у кого иностранные предпочтения, вряд ли научишь патриотизму. Некоторых наших чиновников ничему не учит даже личный достойный пример самого Президента России Владимира Владимировича ПУТИНА. («Путин во время президентской кампании 2008 года в одной из встреч с народом в Лужниках быстрым шагом взлетел на трибуну, читая на весь зал стихотворение ЕСЕНИНА:

Если крикнет рать святая:

«Кинь ты Русь, живи в раю!»,

Я скажу: «Не надо рая,

Дайте Родину мою!»

«Наш современник», 1.2018.

Стр. 144).

О том, какую литературу закупают на бюджетные деньги, по какому принципу работает отдел комплектования, какими людьми представлена закупочная комиссия, в какой мере возможен библиотечный попечительский совет, к примеру, по типу попечительского библиотечного совета Находки, почему в той же детской библиотеке нет общественного совета родителей, учителей, воспитателей - это отдельный разговор, а сейчас продолжим о Пушкине.

В начале Пушкинской улицы в уютном благоустроенном сквере недалеко от Пушкинской библиотеки стоял замечательный бюст великого поэта работы всемирно известного выдающегося скульптора, лауреата российских государственных и международных премий, народного художника СССР Михаила Константиновича АНИКУШИНА. Памятник удивительный! Александр Сергеевич стоял здесь с романтическим устремлением взора на бухту Золотой Рог, утверждая необходимость, важность, обязательность русской литературы в нашем городе.

Бюст подарил Владивостоку скульптор, вернее, у него, будучи в его мастерской, выпросил известный наш краевед Борис ДЬЯЧЕНКО, привез и организовал установку. Большая честь для города такой скульптурный шедевр мирового мастера.

Дважды в год, в день рождения поэта и в день гибели, у памятника собирались владивостокцы, возлагали венки, читали стихи. Учителя проводили здесь пушкинские уроки школьникам. Поэты перед Пушкиным состязались в стихосложении. Экскурсоводы подводили экскурсантов. Детская библиотека, она тогда была еще Пушкинской, шефствовала над Пушкинским сквером - тоже форма воспитания юных читателей...

Когда началось строительство дороги к Золотому мосту, бюст убрали, пообещав, что как только мост будет введен в эксплуатацию, бюст Пушкина установят. Золотой мост открыли в августе 2012-го. С тех пор вот уже шестой год горожане обращаются в городскую администрацию, просят, предлагают, требуют: верните нам нашего Пушкина! Я сам несколько раз выходил на городской Отдел культуры, выступал в печати: «было бы большой потерей для Владивостока лишиться этого скульптурного шедевра». Бесполезно. В городе по воле бывшего мэра «возникли» скульптурный Солженицын, Высоцкий, моряк загранплавания и др., о памятнике Пушкину власть слышать не желает.

Правда, в прошлом году столетия выдающегося скульптора М.К. Аникушина вроде началась подвижка - на площадке рядом с храмом Успения Божией Матери и Художественным училищем (отличное место!) наконец-то появился постамент для скульптуры - какой-то странный обелиск, очень уж смахивающий на стандартное кладбищенское надгробье. Но оказалось, что верхняя часть никак не совмещается с бюстом. Ломали голову, как быть? Один городской чиновник предложил отпилить от бюста голову и «насадить» ее на постамент. Отпилить голову Пушкину! Слава Богу, что нашлись здравые люди, убедили не делать этого, чтобы на весь мир не ославиться таким вандализмом.

Так вот и стоит сиротливо это несуразное сооружение в середине города среди строительной свалки, замусоренности, стиснутое автостоянкой. Где ж скульптура М.К. Аникушина? Когда она будет установлена? Будет ли? Словом, Пушкина Александра Сергеевича продолжают уничтожать во Владивостоке. Конца этому пока не видно.

Борис ЛАПУЗИН.