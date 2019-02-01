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Новые культурные проекты представят в Приморье
Два новых выставочных проекта стартуют в Приморской государственной картинной галерее
Учреждения культуры Приморского края готовы представить жителям и гостям региона ряд новых экспозиций, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Как рассказали в краевом департаменте образования и науки, два новых выставочных проекта стартуют в Приморской государственной картинной галерее.
Так, 31 января в 17.00 на Партизанском проспекте состоится открытие выставки современного текстильного дизайна «Тайный сад». Она порадует зрителя многогранностью уникальной коллекции шелковых платков, созданных российской студией текстильного дизайна «Соль». В экспозицию вошли 35 модных аксессуаров проекта 2015 года «200 историй о России», который был представлен на фестивале искусств на острове Русском. Выставка продлится до 24 февраля.
Уже 1 февраля в 17.00 в Оливковом зале галереи открывается выставка «Маленькие тайны больших морей». В экспозиции будут представлены произведения Любови Степановой – графика, художника декоративного искусства, члена Приморского отделения ВТОО «Союз художников России». Выставка будет дополнена ракушками дальневосточных и тропических морей из личной коллекции художницы. Экспозицию составили около 50 произведений графики и декоративного искусства.
Кроме экскурсий, на выставке будут проводиться мастер-классы для детей и взрослых по изготовлению сувениров из ракушек (материалы предоставляются) 2, 3, 12 и 13 февраля с 12.00 до 14.00. Выставка продлится до 24 февраля.
Еще один проект стартует в Музее имени Арсеньева. 7 февраля состоится открытие выставки «Клады. Сокрытое до времени». Гости музея смогут увидеть ценности и артефакты, которые были спрятаны на территории Приморья, а также узнать об их истории. Посетителям представят золотые и серебряные монеты, личные вещи, украшения, оружие и книги.
«Далеко не всегда кладом является традиционный сундук с золотом и серебром. Настоящим сокровищем для владельца может быть и кусочек письма, за которым стоит история человека, семьи, страны», – отмечают в музее.
Выставка продлится до мая.
Фото – Приморский государственный музей им. Арсеньева
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