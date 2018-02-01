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При свечах и под аплодисменты проходят во Владивостоке встречи поэтов

01 Февраля 2018, 17:02 | Приморье

Владивостокскому литературному проекту "Поэтический вечер", объединяющему любителей поэзии, 9 февраля исполнится три года.  

"Наш литературный проект сегодня - одна из лучших площадок города, где талантливые поэты, профессионалы и любители могут проявить себя", - рассказал "Золотому Рогу" организатор "Поэтического вечера" Никита КРИЦКИЙ.

Идея родилась более трех лет назад, когда Никита трудился арт-директором в "Антикафе". Однажды поэт-любитель предложил провести вечер поэзии.

"Идея поэта мне понравилась, потому охотно откликнулся на просьбу, позвав на литературную встречу ещё несколько поэтов почитать свои стихи", - вспоминает Никита.

По его словам, вечер удался, потому возникло желание такие литературные встречи сделать традиционными. Так родился "Поэтический вечер".

"Проект очень быстро стал популярным не только среди авторов, но и любителей поэзии. За три года состоялась уже 51 встреча. Сегодня наш проект объединяет более 250 поэтов - любителей и профессионалов. На каждую встречу при свечах или лампах приходят любители поэзии города", - продолжает рассказ Никита.  

Он считает, что у любого проекта должна быть своя концепция и свои ценности. Уютный зал с атмосферой гостеприимного салона и хорошей акустикой - очень важно для успешного проведения встречи такого формата. Прекрасное место встречи, отличная акустика. Это – идеал!

 


 

Такие творческие проекты вдохновляют и поэтов, и зрителей, поэты благодарят за возможность публично прочесть свои стихи, зрители - за прекрасный вечер!

"Многие поэты не раз признавались, что после таких вечеров всегда приходит окрыление, хочется ещё писать!"- заметил автор проекта.

 


 

У каждого есть шанс окунуться в такую творческую атмосферу. Очередной, уже 52-й по счету "Поэтический вечер", пройдет 4 февраля в коворкинге DOM (Владивосток, ул.Тигровая, 30, в 18:00).

Фото - Виталий ЛАВРОК.

Дарья МАСЬКО. 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.
 

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Теги: Поэтический вечер  культура  поэзия 



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