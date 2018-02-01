Когда известный автор неизвестен

Газета «Золотой Рог» предлагает вниманию читателей серию публикаций известного поэта, члена Союза писателей России и лауреата литературных премий, Почетного гражданина Владивостока Бориса Лапузина о состоянии культуры в Приморье

В 2016 году ко дню рождения Владивостока были подведены итоги ежегодного творческого конкурса «Мой город у моря», организованного городской администрацией. Во всех пяти номинациях лауреаты первых премий тихо получили по двести тысяч рублей и опять (четвертый раз!) остались незамеченными приморскими СМИ, как остался незамеченным и сам конкурс.

Но заметить конкурс было необходимо. И потому что он, если это не конкурс для своих, имеет, как всякое публичное мероприятие, значение общественное, обсуждаемое, и потому что в обсуждении, в оценках возникает здравый смысл конструктивных поправок, улучшений. И самое главное, подобные конкурсы - самая действенная, самая результативная форма не только выявления талантов, но прежде всего конкретная помощь перспективным авторам. Именно с конкурса мы и начнем наш большой, давно назревший в Приморье разговор о культуре. О культуре, где литература, как всегда и везде, была и остается главным составляющим компонентом общего целого. (Без хорошего стихотворения невозможна хорошая песня, без хорошего либретто невозможна хорошая опера, без хорошего сценария невозможен хороший кинофильм, без хорошей пьесы невозможен хороший спектакль, и т.д. Не говорю уже о самоценности хорошей книги.)

Итак, о творческом конкурсе.

Общественная организация женщин Приморского края (председатель Совета - член правления Союза женщин России, Почетный гражданин Владивостока З.А. ИОВКОВА) объединяет прекрасную половину населения Приморья разного возраста, социального положения, профессии, статуса, в том числе и женщин творческой интеллигенции. Понятно, почему эта организация не осталась равнодушной к известной в стране и неизвестной в нашем крае приморскому члену Союза писателей России Елене ОБОЙМИНОЙ. Тем более, что большинство ее книг - о женщинах: «50 лучших женских портретов» (Москва, «Айрис-пресс», 2006), «Поэты и их музы» (Москва, «Аст-пресс», 2010), «Тайны женских портретов» (Москва, «Аст-пресс» 2011) и др. Логично, что организация женщин Приморья посчитала необходимым выдвинуть на владивостокский конкурс «Мой город у моря» новую книгу Елены Обойминой «Рудольф Нуреев: Я умру полубогом!».

Елена Николаевна Обоймина родилась во Владивостоке в семье потомственных моряков: дед Иван КУРАКИН - сперва боцман на легендарном «Красном вымпеле», потом известный полярный капитан, отец Николай ОБОЙМИН - старший механик дальнего плавания в ДВ пароходстве. Елена Обоймина после окончания факультета журналистики ДВГУ работала редактором Дальиздата, далее завотделом культуры газеты «Владивостокское время», в редакциях других газет. Издала первые три стихотворные книжки и с 2000 года окончательно перешла на прозу.

Из двух десятков книг Елены Обойминой, изданных в Москве, выделяется книга «Свет земной любви» (издательство «Энас», 2009 г.) о жизни и подвиге матери Марии - Елизаветы КУЗЬМИНОЙ-КАРАВАЕВОЙ. Это документальное волнующее повествование об известной в начале прошлого века русской поэтессе Елизавете Кузьминой-Караваевой. Мать Мария, как ее называли во Франции, принявшая монашеский постриг, была активной участницей французского Сопротивления, стала мученицей концлагеря Равенсбрюк, погибла в газовой камере, заменив добровольно молодую женщину, причислена к лику святых зарубежной православной церковью. Книга вызвала большой интерес всего читающего мира. Половина тиража по просьбе ветеранов антифашистского французского Сопротивления ушла во Францию. И только в родном городе автора, во Владивостоке, об этой книге не было произнесено ни слова ни на радио, ни на телевидении, ни в газетах (разве что сообщение в «Аргументах и фактах»).

В книге «Я умру полубогом!» Елена Обоймина повествует о жизненном и творческом пути всемирно известного танцовщика, судьба которого (автор впервые документально подтверждает это) связана с Владивостоком. Отец Рудольфа, политрук Советской Армии Хамет НУРЕЕВ, служил в 32-м легко-артиллерийском полку в Дальневосточном (Приморском) крае. В августе 1938 года взвод, которым командовал Хамет Нуреев, участвовал в боях у озера Хасан. Политрук Нуреев был отмечен боевыми наградами. Его сын, Рудольф Нуреев, родился, как записано в свидетельстве о рождении, 17 марта 1938 г. в селе Раздольном. А если точнее - родился в поезде, когда семья подъезжала к Владивостоку, откуда спустя время отец отбыл к новому месту службы - на Хасанскую границу.

Благодаря этим фактам наш город упоминается и будет упоминаться всегда, когда вспоминают о Рудольфе Нурееве. Книга написана, как все московские книги этого автора, в жанре биографической прозы на основе большого фактологического материала, множества свидетельств и рассказов коллег и друзей танцовщика, как отечественных, так и зарубежных; с отличным знанием и пониманием искусства танца и с признательностью к тому, кто сделал так много для пропаганды русского балета во всем мире. Значение этой книги для приморцев высоко потому, что во Владивостоке открыт филиал Мариинского театра, часть балетной труппы которого успешно работает здесь после окончания Башкирского хореографического училища имени Рудольфа Нуреева, в том числе балерина филиала Мариинки, засл. артистка Республики Башкортостан Ирина Сапожникова.

Книга «Рудольф Нуреев. Я умру полубогом!» - 21-я книга Елены Обойминой из ее книг, вышедших в Москве. Большинство произведений нашего автора были хорошо востребованы в мировых магазинах русской книги в США, Франции, Германии и т.д. И только во Владивостоке такого писателя не знают. Приморские СМИ устроили полную обструкцию Елене Обойминой - за два десятка лет ни полслова информации о ее серьезной профессиональной, признанной во всем мире литературной работе. Хотя в нашем городе, да и на всем Дальнем Востоке нет другого такого литератора, которого бы столь охотно регулярно издавали крупные столичные издательства, причем не на заказных началах, не на средства спонсоров, а как всегда издавались книги: автор предложил рукопись - она получила редакционное одобрение и вышла к читателю только потому, что интересна и прекрасно написана. При этом хочется отметить скромность Елены Обойминой - она не занимается самопиаром, не подает себя, как иные авторы, по каждому поводу, а просто работает, творит, добиваясь больших творческих результатов.

В ноябре прошлого года в Москве в издательстве «Алгоритм» вышла новая книга Елены Обойминой - «Богиня русского балета» о Майе ПЛИСЕЦКОЙ, и сразу же вызвала интерес любителей балетного искусства во всем мире. Чтобы долго не говорить о несомненных достоинствах новой литературной работы известной писательницы из Владивостока, приведу только одно утверждение издателей в аннотации этой книги: «Перед вами самая полная и подробная на сегодняшний день биография главной прима-балерины Большого театра, написанная известным историком балета Еленой Обойминой».

И опять в родном городе автора ни слова, ни звука об этом всероссийском (да и мировом) культурном событии, связанном с Владивостоком. Нет пророка в своем Отечестве!

Такое стойкое неприязненное отношение приморских СМИ не только к Обойминой - с некоторых пор ко всем талантливым писателям, живущим в нашем крае. Местные радиотелевизионные, газетные, электронные «жюльнаристы» (определение Виктора Астафьева) постарались не заметить ни интересную книгу члена Союза писателей России, живущего в Находке, Николая ТЕРТЫШНОГО «Письма в другую сторону» - повести и рассказы, ни вышедшую в прошлом году глубокую книгу владивостокского члена Союза писателей России Владимира Иванова «Я приходил на рассвете» - исследование жизни и творчества Сергея Есенина. (Автор нетрадиционно раскрывает значение символов в поэзии выдающегося национального поэта, объясняет есенинской образностью некоторые судьбоносные события России.)

Не замеченной приморской прессой осталась интереснейшая книга-альбом Виталия ГОРБАЧА «Жизнь, отлитая в строки», вышедшая во второй половине прошлого года. Эту историю Приморского полиграфкомбината в документах, цифрах, датах, фотографиях автор адресовал в первую очередь тем, кто посвятил себя становлению и развитию книжной и газетной отрасли в нашем крае. Книга, вместившая сто лет печатного дела в Приморье, удивительная! За скупыми строчками хроники, приказов, биографических справок, очерков, зарисовок раскрываются сотни судеб известных мастеров печатного дела и журналистов, нынешнему поколению которых, оказывается, как Иванам, не помнящим родства, совсем неинтересно все то, что было до них.

Среди многих достойных книг прошлого года, никак не замеченных краевыми СМИ, особо выделяется книга талантливого члена Союза писателей России Геннадия Турмова «Пробное погружение».

Геннадий Петрович ТУРМОВ - личность знаменательная. Капитан 1 ранга, заслуженный деятель науки и техники, действительный член нескольких международных и российских академий, президент профессорского клуба ЮНЕСКО, бывший ректор университета, почетный гражданин Владивостока… И это далеко не полный перечень его званий и аттестаций. Автор более двух десятков книг Геннадий Турмов занял и свое прочное творческое место в дальневосточной литературе. Из его художественных произведений исторический роман «По дуге большого круга» (368 стр., в твердом переплете 2500 экз-в, изд-во «Вече», Москва, 2016 г.), вышедший в популярной серии «Сибириада», считаю одной из лучших книг нашего края. К сожалению, и эту книгу замолчали у нас по обыкновению г-да журналисты.

22 декабря прошлого года в зале Академии наук на Светланской прошла презентация новой книги Геннадия Турмова - «Пробное погружение» - повесть, название которой вынесено на обложку, и очерки, иллюстрированные редкими фотодокументами, об истории создания русского подводного флота на Тихом океане.

На презентации высокую оценку «Пробному погружению» дали председатель Союза моряков-подводников ТОФ вице-адмирал А.В. КОНЕВ, капитан 1 ранга В.И. Прохоров, капитан 1 ранга Ю.М. ЗАЙЦЕВ, другие офицеры подплава, отметив глубокое погружение автора в тему и патриотическо-воспитательную направленность книги, очень необходимую в нашем военно-морском городе. И только СМИ к этому важному событию культуры, как всегда, никакого интереса не проявили. Но здесь уже следовало бы говорить об информационной политике приморских средств массовой информации.

Борис ЛАПУЗИН.