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Во Владивостоке лауреат премии EMMY представит фильм об уникальном опыте Сан-Франциско

01 Февраля 2017, 16:53 | Приморье

Как в Калифорнии мусор превращают в ресурс, на основе которого создается новая культура и новая индустрия

9 февраля, в 19.00 в малом зале кинотеатра  «Океан» кинорежиссер и продюсер Кристофер Бивер (Сhristopher Beaver), обладатель национальной премии EMMY, а также других наград национальных и международных фестивалей в области документального кино, представит зрителям Владивостока одну из своих последних работ – фильм «В погоне за нулем» (Racing to Zero, in Pursuit of Zero Waste). Об этом Деловой газете "Золотой Рог" сообщили в Генеральном консульстве США во Владивостоке

Вход свободный, но посетители должны получить контрамарки в кассе кинотеатра.

Фильм рассказывает об опыте внедрения в Сан-Франциско концепции «Ноль Отходов» (Zero Waste).  В городе поставлена задача к 2020 году перерабатывать абсолютно все отходы, которые производит мегаполис, и эта цель выглядит вполне реальной: в настоящий момент в Сан-Франциско в переработку идет уже почти 80 процентов мусора.  Амбициозный план потребовал революционных решений, и фильм Криса Бивера показывает опыт превращения мусора в ресурс, на основе которого создается новая культура и новая индустрия, способная радикально изменить среду обитания человека.

Racing to Zero Preview 8 19 14 from Diana Fuller on Vimeo.

«Владивосток тоже вкладывает большие усилия в улучшение экологии, - говорит Эрик Пагнер, консул по вопросами печати и образования Генерального консульства США во Владивостоке. –  Поэтому нам кажется, что фильм Криса Бивера представляет большой интерес для местной аудитории.  Помимо этого у зрителей будет возможность пообщаться с режиссером и задать ему любые вопросы».

Досье "Золотого Рога":

Кристофер Бивер известен как продюсер и автор мультимедийных проектов, затрагивающих проблемы взаимоотношений человека и окружающей среды.  Его фильм «Темный круг» (Dark Circle) был удостоен национальной премии EMMY, фильм «Истории Сан-Хоакина» (Tales of the San Joaquin: A River Journey) был номинирован на премию Pare Lorentz Международной ассоциации документального кино.  Он автор таких фильмов как «Сокровища Зеленого пояса», «Секреты залива» и ряда других проектов.  В настоящий момент он работает над  фильмом «Тулар, исчезнувшее озеро», который отражает озабоченность автора вопросами водных ресурсов  и их влияния на окружающую среду. Кристофер Бивер занимается активной преподавательской деятельностью. Он проводил мастер-классы для студентов Университета Калифорнии Беркли, Университета Калифорнии Санта-Круз, Академии Искусств в Сан-Франциско.  Год назад американский режиссер приезжал в Москву и провел мастер-класс для студентов ВГИК им. Герасимова.

Во Владивостоке мастер-класс Криса Бивера пройдет 10 февраля в 16.00 в клубе «Контрабанда» (ул. Светланская, 33/3, Старый дворик ГУМа).  Принять участие в творческой мастерской может любой. Обладатель EMMY считает, что его взгляды и советы интересны как для тех, кто снимает видео на гаджеты, так и для тех, кто серьезно занимается документальной съемкой.  Однако количество мест ограничено, поэтому желающие должны зарегистрироваться на странице Facebook Генерального консульства США.  https://www.facebook.com/usconsulate.vladivostok/posts/1614958005187089   

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: владивосток  кино  США  телевидение  экология  emmy 






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