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Во Владивостоке лауреат премии EMMY представит фильм об уникальном опыте Сан-Франциско
Как в Калифорнии мусор превращают в ресурс, на основе которого создается новая культура и новая индустрия
9 февраля, в 19.00 в малом зале кинотеатра «Океан» кинорежиссер и продюсер Кристофер Бивер (Сhristopher Beaver), обладатель национальной премии EMMY, а также других наград национальных и международных фестивалей в области документального кино, представит зрителям Владивостока одну из своих последних работ – фильм «В погоне за нулем» (Racing to Zero, in Pursuit of Zero Waste). Об этом Деловой газете "Золотой Рог" сообщили в Генеральном консульстве США во Владивостоке
Вход свободный, но посетители должны получить контрамарки в кассе кинотеатра.
Фильм рассказывает об опыте внедрения в Сан-Франциско концепции «Ноль Отходов» (Zero Waste). В городе поставлена задача к 2020 году перерабатывать абсолютно все отходы, которые производит мегаполис, и эта цель выглядит вполне реальной: в настоящий момент в Сан-Франциско в переработку идет уже почти 80 процентов мусора. Амбициозный план потребовал революционных решений, и фильм Криса Бивера показывает опыт превращения мусора в ресурс, на основе которого создается новая культура и новая индустрия, способная радикально изменить среду обитания человека.
Racing to Zero Preview 8 19 14 from Diana Fuller on Vimeo.
«Владивосток тоже вкладывает большие усилия в улучшение экологии, - говорит Эрик Пагнер, консул по вопросами печати и образования Генерального консульства США во Владивостоке. – Поэтому нам кажется, что фильм Криса Бивера представляет большой интерес для местной аудитории. Помимо этого у зрителей будет возможность пообщаться с режиссером и задать ему любые вопросы».
Досье "Золотого Рога":
Кристофер Бивер известен как продюсер и автор мультимедийных проектов, затрагивающих проблемы взаимоотношений человека и окружающей среды. Его фильм «Темный круг» (Dark Circle) был удостоен национальной премии EMMY, фильм «Истории Сан-Хоакина» (Tales of the San Joaquin: A River Journey) был номинирован на премию Pare Lorentz Международной ассоциации документального кино. Он автор таких фильмов как «Сокровища Зеленого пояса», «Секреты залива» и ряда других проектов. В настоящий момент он работает над фильмом «Тулар, исчезнувшее озеро», который отражает озабоченность автора вопросами водных ресурсов и их влияния на окружающую среду. Кристофер Бивер занимается активной преподавательской деятельностью. Он проводил мастер-классы для студентов Университета Калифорнии Беркли, Университета Калифорнии Санта-Круз, Академии Искусств в Сан-Франциско. Год назад американский режиссер приезжал в Москву и провел мастер-класс для студентов ВГИК им. Герасимова.
Во Владивостоке мастер-класс Криса Бивера пройдет 10 февраля в 16.00 в клубе «Контрабанда» (ул. Светланская, 33/3, Старый дворик ГУМа). Принять участие в творческой мастерской может любой. Обладатель EMMY считает, что его взгляды и советы интересны как для тех, кто снимает видео на гаджеты, так и для тех, кто серьезно занимается документальной съемкой. Однако количество мест ограничено, поэтому желающие должны зарегистрироваться на странице Facebook Генерального консульства США. https://www.facebook.com/usconsulate.vladivostok/posts/1614958005187089
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