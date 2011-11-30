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Первый на Дальнем Востоке виртуальный читальный зал открылся в Хабаровске

30 Ноября 2011, 20:12 | Хабаровск

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября, ZRPRESS. Электронный читальный зал Ельцинской библиотеки, который предоставляет доступ к уникальному фонду научных и публицистических материалов, открылся в Хабаровске, сообщает 30 ноября пресс-центр правительства Хабаровского края. Это первый на Дальнем Востоке виртуальный читальный зал.

Современная электронная библиотека открыта на базе научной библиотеки Тихоокеанского государственного университета. Она доступна для всех жителей Хабаровского края, говорится в информации.

В сообщении отмечается, что в зале 26 рабочих мест, он оборудован системой для проведения видеоконференций. Для наполнения фондов президентской библиотеки создан уникальный центр оцифровки и обработки особо ценных старопечатных книг и рукописей, не имеющий аналогов в мире, пишет РИА Новости.

"Хабаровский край первым на Дальнем Востоке начал оцифровку материалов. Открытие электронного зала - важнейший шаг к созданию единого информационного пространства, преодоления информационной отсталости", - цитирует сайт слова губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта.

Автор: РИА "Новости"
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