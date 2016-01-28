Выставка русско-американского фотографа Нины Аловерт открывается в Хабаровске

Дальневосточный художественный музей представит хабаровчанам уникальные снимки звезд русской культуры, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

29 января в 17.00 в Дальневосточном художественном музее состоится открытие фотовыставки «Друзей моих прекрасные черты» русско-американского фотографа и балетного критика Нины Аловерт, которую называют «легендарным фотолетописцем русской культуры», сообщили «Золотому Рогу» в Генеральном консульстве США во Владивостоке.

Организация этого проекта стала возможной благодаря сотрудничеству Дальневосточного художественного музея и Генерального консульства США во Владивостоке.

На выставке будут представлены фотографии звезд русской культуры, сделанные Ниной Аловерт в разные годы по разные стороны океана: Сергея Довлатова, Михаила Барышникова, Иосифа Бродского, Ульяны Лопаткиной, Николая Цискаридзе, Сергея Юрского, Андриса Лиепы, Дианы Вишневой и других.

Нина Николаевна Аловерт широко известна во всем мире как авторитетный эксперт в области балетного искусства и признанный мастер театральной фотографии. Ее персональные выставки проходили в крупнейших выставочных комплексах, таких как Галерея Линкольн Центра в Нью-Йорке, Ленэкспо в Санкт-Петербурге, Крокус-Экспо в Москве, ее работы публиковались в ведущих изданиях мира.

Уникальная особенность выставки «Друзей моих прекрасные черты» состоит в том, что автора и героев многих снимков связывали или связывают отношения дружбы или творческого сотрудничества. Поэтому у посетителей Дальневосточного художественного музея будет возможность увидеть выдающихся деятелей русской культуры, запечатленных не только на сцене или во время официальных мероприятий.





Среди таких персонажей – писатель Сергей Довлатов (на фото) и артист балета Михаил Барышников. Снимки Нины Аловерт, запечатлевшие разнообразные моменты жизни С. Довлатова, его друзей и коллег в Америке, как правило, используются при оформлении книг писателя, издаваемых в России и за рубежом. Первые фотографии Барышникова Нина Аловерт сделала на его выпускном спектакле в 1967 году, а в 2006 году в России вышла ее книга «Михаил Барышников. Я выбрал свою судьбу», которая считается одной из лучших работ о жизни и творчестве звезды мирового балета.

«У меня практически нет постановочных снимков, фотографируя своих героев, я снимала документ, - говорит Нина Аловерт. - Мне всегда казалось очень важным запечатлеть часть истории русской культуры, которую в 1970 и 1980-х годах помогла сохранить Америка. Я всегда была уверена, что она когда-нибудь воссоединиться с культурой России. А значит, должны остаться документальные свидетельства того, как это было».

«Искусство фотографии, как и всякое искусство, немного мистично. В каждой работе, сделанной с любовью, всегда остается что-то от самого автора, - продолжает Нина Аловерт. – К сожалению, обстоятельства не позволяют мне присутствовать на открытии выставки в Хабаровске. Но меня не покидает ощущение, что и я отправилась вместе с фотографиями в увлекательное путешествие по Дальнему Востоку, по неведомому, но такому заманчивому краю…».