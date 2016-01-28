www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.27 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.48 р. 10 CNY: 93.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Знай наших!
Распечатать

Выставка русско-американского фотографа Нины Аловерт открывается в Хабаровске

28 Января 2016, 13:09 | Хабаровск

Дальневосточный художественный музей представит хабаровчанам уникальные снимки звезд русской культуры, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

29 января в 17.00 в Дальневосточном художественном музее состоится открытие фотовыставки «Друзей моих прекрасные черты»  русско-американского фотографа и балетного критика Нины Аловерт, которую называют «легендарным фотолетописцем русской культуры», сообщили «Золотому Рогу» в Генеральном консульстве США во Владивостоке.  

Организация этого проекта стала возможной благодаря сотрудничеству Дальневосточного художественного музея и Генерального консульства США во Владивостоке.

На выставке будут представлены фотографии звезд русской культуры, сделанные Ниной Аловерт в разные годы по разные стороны океана: Сергея Довлатова, Михаила Барышникова, Иосифа Бродского, Ульяны Лопаткиной, Николая Цискаридзе, Сергея Юрского, Андриса Лиепы, Дианы Вишневой и других. 

Нина Николаевна Аловерт широко известна во всем мире как авторитетный эксперт в области балетного искусства и признанный мастер театральной фотографии. Ее персональные выставки проходили в крупнейших выставочных комплексах, таких как Галерея Линкольн Центра в Нью-Йорке, Ленэкспо в Санкт-Петербурге, Крокус-Экспо в Москве, ее работы публиковались в ведущих изданиях мира.

Уникальная особенность выставки «Друзей моих прекрасные черты» состоит в том, что автора и героев многих снимков связывали или связывают отношения дружбы или творческого сотрудничества. Поэтому у посетителей Дальневосточного художественного музея будет возможность увидеть выдающихся деятелей русской культуры, запечатленных не только на сцене или во время официальных мероприятий.


 

Среди таких персонажей – писатель Сергей Довлатов (на фото) и артист балета Михаил Барышников. Снимки Нины Аловерт, запечатлевшие разнообразные моменты жизни С. Довлатова, его друзей и коллег в Америке, как правило, используются при оформлении книг писателя, издаваемых в России и за рубежом. Первые фотографии Барышникова Нина Аловерт сделала на его выпускном спектакле в 1967 году, а в 2006 году в России вышла ее книга «Михаил Барышников. Я выбрал свою судьбу», которая считается одной из лучших работ о жизни и творчестве звезды мирового балета.

«У меня практически нет постановочных снимков, фотографируя своих героев, я снимала документ, - говорит Нина Аловерт. - Мне всегда казалось очень важным запечатлеть часть истории русской культуры, которую в 1970 и 1980-х годах помогла сохранить Америка. Я всегда была уверена, что она когда-нибудь воссоединиться с культурой России. А значит, должны остаться документальные свидетельства того, как это было».

«Искусство фотографии, как и всякое искусство, немного мистично. В каждой работе, сделанной с любовью, всегда остается что-то от самого автора, - продолжает Нина Аловерт. – К сожалению, обстоятельства не позволяют мне присутствовать на открытии выставки в Хабаровске. Но меня не покидает ощущение, что и я отправилась вместе с фотографиями в увлекательное путешествие по Дальнему Востоку, по неведомому, но такому заманчивому краю…».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: культура  выставка  история 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru