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На Дальнем Востоке появится арт-кластер

24 Августа 2012, 15:44 | Хабаровск

В сентябре в Хабаровске стартует совершенно новый для города и региона творческий проект - арт-кластер Tochki…Dot’s. Опираясь на передовой европейский опыт ведения арт-бизнеса, он призван объединить на одной площадке креативных предпринимателей и людей самых разных творческих профессий. Об особенностях проекта нам рассказала его автор и идейный вдохновитель Ольга МОНАХОВА.

zrpress.ru, золотой рог, владивосток- Арт-кластер - это новая передовая форма ведения арт-бизнеса. Слово «кластер» в переводе с английского означает «скопление, объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами». Исходя из этого, арт-кластер - скопление креативных элементов арт-бизнеса в одном месте. Сегодня современный подход к искусству и культуре очень свойствен обновляющемуся, прогрессивно мыслящему обществу. И культура нашей страны наконец-то становится одним из ключевых факторов развития экономики, политики и жизни в целом.

Мы рассчитываем, что это будет инновационный центр, площадка для создания и реализации культурных, художественных, образовательных, досуговых, артистических, дизайнерских и прочих арт-проектов, современная трибуна для дискуссий. Как многоцелевое пространство арт-кластер, предложит креативно мыслящим людям возможность создавать и показывать свои произведения зрителю и объединит художников, дизайнеров, архитекторов, имиджмейкеров, модельеров, артистов, музыкантов, писателей и поэтов - всех, кто создает интеллектуальный продукт.

В Западной Европе арт-кластеры зачастую располагаются на заброшенных промышленных территориях, переживающих период реновации. В результате творческого перевоплощения эти промзоны становятся дорогими, модными и интересными для рынка недвижимости и бизнеса территориями. Среди российских арт-кластеров у всех на слуху «Винзавод», Аrtplay и «Красный Октябрь» в Москве, Хлебозавод на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге и другие.

Безусловно, подобным проектам требуются огромные пространства для размещения всех перечисленных выше видов арт-деятельности. Также все это должно дополняться кафе, ресторанами, шоу-румами, производственными творческими мастерскими и т. п. И это вполне реально сделать с участием бизнесменов или правительства Хабаровского края и города. Но, реализуя идею первого дальневосточного арт-кластера, мы выбрали другой механизм: идеи будут рождаться в одном месте, а реализовываться - на разных площадках города, как в центре, так и в тех же промзонах. Первый шаг - создание центра-студии для неординарно мыслящих людей, где будет происходить рождение проекта, а затем поиск подходящей площадки для реализации и организация дальнейшего выхода его во внешнюю среду.

В настоящий момент Tochki...Dot’s - это несколько десятков метров в центре города по улице Тургенева: помещение для занятий, мастер-классов и встреч, небольшая картинная галерея и кабинеты с современным техническим оснащением для обеспечения коммуникаций. Но если найдутся заинтересованные лица, мы готовы расширить позиции арт-кластера и выстроить его работу в формате западных аналогов.

Не сомневаюсь, что проекты, подобные нашему, будут актуальны в регионе. Наша задача - создать инфраструктуру, которая могла бы использовать гораздо больше возможностей и публичных пространств для своих творческих потребностей и проявлений. Арт-кластер позволит объединить бизнес и искусство: творцам даст стимул и поможет достойно реализовывать свои проекты, а предпринимателям - сделать бизнес более узнаваемым, ярким и живым. Кроме того, часто людям, которые к нам обращаются, не хватает некоторых составляющих для полной укомплектованности проекта: одним - спонсоров, другим - пиара, третьим - контента, четвертым - оригинальности. И наша задача - помочь сделать эти мероприятия более цельными и выйти в свет в достойном виде.

Словом, творческой элите региона есть чем удивить дальневосточников. Культурный, а значит, современный город поднимает общий уровень жизни во всех ее аспектах. Необходимо интегрировать Дальний Восток в международный культурный процесс.

Глеб АЛЕНИШКО, «Дальневосточный капитал».

Автор: Глеб Аленишко
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