В Хабаровске Отечественная война 1812 г. представлена в гравюрах

К 200-летию Отечественной войны 1812 года Альфа-Банк представил в Хабаровске выставку «Отечественная война 1812 года в гравюрах».

Выставка экспонируется в Военно-историческом музее ДВО до 26 мая. Основу экспозиции составила «Теребеневская азбука» – около 40 злободневных и интересных в художественном отношении картинок-карикатур на тему Отечественной войны 1812 года. Также экспозиция включает фоторепродукции гравюр с портретами Наполеона I, Александра I, выдающихся полководцев того времени, а также батальными сценами.

«Золотой Рог».