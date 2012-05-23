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В Хабаровске Отечественная война 1812 г. представлена в гравюрах
23 Мая 2012, 09:52 | Хабаровск
К 200-летию Отечественной войны 1812 года Альфа-Банк представил в Хабаровске выставку «Отечественная война 1812 года в гравюрах».
Выставка экспонируется в Военно-историческом музее ДВО до 26 мая. Основу экспозиции составила «Теребеневская азбука» – около 40 злободневных и интересных в художественном отношении картинок-карикатур на тему Отечественной войны 1812 года. Также экспозиция включает фоторепродукции гравюр с портретами Наполеона I, Александра I, выдающихся полководцев того времени, а также батальными сценами.
«Золотой Рог».
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