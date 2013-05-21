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XXII Международный кинофорум "Золотой Витязь" добрался до Хабаровска

21 Мая 2013, 22:24 | Хабаровск

XXII Международный кинофорум «Золотой Витязь», приуроченный к празднованию 75-летия со дня образования Хабаровского края и 155-летию Хабаровска, стартует в Хабаровске 22 мая. В рамках фестиваля регион посетят около 100 деятелей киноискусства из России, Сербии, Чехии, Польши, Грузии, Украины, Белоруссии, Болгарии, Азербайджана и других стран.

Как сообщил министр культуры края Александр ФЕДОСОВ, жители Хабаровского края смогут увидеть не только интересные работы, но и известных режиссеров и актеров, таких как Николай БУРЛЯЕВ, Алексей ПЕТРЕНКО, Владимир ГОСТЮХИН, Михаил НОЖКИН, Евгений ДОГА и других. Ожидается подтверждение участия от Никиты МИХАЛКОВА.

Досье: «Золотой Витязь» - международный кинофорум, кинофестиваль православного кино, берущий свое начало с 1991 года. С 2010 года объединяет все виды искусства: кино, театр, музыку, литературу, изобразительное искусство - под эгидой Славянского форума искусств «Золотой Витязь».

Торжественная церемония открытия XXII Международного кинофорума «Золотой Витязь» состоится 22 мая в Хабаровском краевом музыкальном театре. По красной ковровой дорожке пройдут все участники и гости фестиваля. Здесь же будет представлен первый фильм - «Когда расцветет» сербского режиссера Горана ПАСКАЛЕВИЧА. Перед началом кинофорума митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий отслужит торжественный молебен в Свято-Преображенском соборе.

Всего в рамках кинофорума члены жюри и зрители смогут оценить более 150 конкурсных и внеконкурсных работ, включая художественные, документальные, детские, студенческие, анимационные фильмы. Все они традиционно будут соответствовать девизу: «За нравственные идеалы, за возвышение души человека».

«Но одних кинопоказов, на наш взгляд, недостаточно. В рамках фестиваля также будут организованы дискуссии, круглые столы, мастер-классы и творческие встречи, на которых жители края смогут пообщаться с любимыми актерами и режиссерами, задать интересующие вопросы, обсудить современные тенденции мира кинематографии», - отметил Федосов.

Мероприятия, связанные с фестивалем, пройдут не только в Хабаровске, но и в Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Вяземском, Переяславке и других населенных пунктах края, а также в Биробиджане (ЕАО).

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Золотой Витязь  кинофестиваль 






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