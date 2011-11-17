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«Ритмы планеты» звучали в Хабаровске
17 Ноября 2011, 12:28 | Хабаровск
В Хабаровске прошел VIII Международный фестиваль хореографического искусства стран АТР «Ритмы планеты», имеющий 15-летнюю историю и насчитывающий более полутора тысяч участников.
Он является одним из крупнейших фестивалей Дальневосточного региона, который осуществляет обмен культурными ценностями, сохраняет традиции хореографического искусства народов Российской Федерации и стран Тихоокеанского бассейна. Этот фестиваль выявляет одарённых и талантливых исполнителей, балетмейстеров-постановщиков, а также знакомит жителей Хабаровского края с многонациональным хореографическим искусством Дальнего Востока.
Автор: Виталия АРХИЦКАЯ
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