«Ритмы планеты» звучали в Хабаровске

В Хабаровске прошел VIII Международный фестиваль хореографического искусства стран АТР «Ритмы планеты», имеющий 15-летнюю историю и насчитывающий более полутора тысяч участников.

Он является одним из крупнейших фестивалей Дальневосточного региона, который осуществляет обмен культурными ценностями, сохраняет традиции хореографического искусства народов Российской Федерации и стран Тихоокеанского бассейна. Этот фестиваль выявляет одарённых и талантливых исполнителей, балетмейстеров-постановщиков, а также знакомит жителей Хабаровского края с многонациональным хореографическим искусством Дальнего Востока.