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«Карагод»: первый блин не комом
Фестиваль «Карагод», впервые прошедший в рамках празднования Дня России в Хабаровске, представил зрителям богатую самобытную культуру малочисленных народов.
Участники исполняли национальные песни и танцы, играли на русских народных инструментах, в т.ч. сделанных своими руками. При этом все коллективы выходили на сцену в самобытных нарядах русских народов. На выставке-ярмарке были представлены уникальные работы дальневосточных мастеров, в т.ч. русские обережные куклы, выполненные из натуральных тканей и ниток. Свой вариант оберега, а также украшения представили и нанайские мастера, их талисманы были выполнены из кожи, плотных тканей и меха. На выставке также можно было посмотреть и приобрести традиционные нанайские поделки – шкатулки из бересты с традиционными узорами, музыкальные инструменты из рыбьей кожи и украшения из рыбьей кости.
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