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Жизнь по собственному сценарию
...Представь себе, ты приезжаешь в чужую страну к яркому, умному, порядочному, чувствительному, с большим чувством юмора и, без всяких сомнений, любящему тебя человеку. И вдруг встречаешь полную противоположность – мрачную, закрытую личность, сопротивляющуюся малейшему знаку твоего вторжения в его жизнь. При этом ты не имеешь водительских прав и денег (то есть абсолютно зависима в средствах передвижения и жизнеобеспечения), каких-либо связей, плохо владеешь языком и понятия не имеешь, что можешь сделать, чтобы состояться профессионально. Это – моя точка отсчета жизни здесь, – рассказывает бывшая хабаровчанка, журналист Любовь ЛАТЫПОВА.
В такой ситуации оказывается большинство иностранок, вышедших замуж за американцев и переехавших к мужьям. Не потому, что мужики плохие, а потому, что привыкли так жить и в голове у них каша – с одной стороны, они хотят, чтобы независимые русские женщины их любили и не сбежали, с другой – чтобы, не приведи господь, не нарушили их границ.
Я умывалась слезами почти каждый день и отвоевывала каждый дюйм пространства в доме: я-то приехала жить долго и счастливо с любимым мужем! Что оставалось делать? Выбор большой.
Вернуться домой и посчитать любовь несостоявшейся, потому что «американские мужики сволочи» (очень распространенное мнение среди российских жен).
Вернуться домой и посчитать, что я «какая-то не такая» и жизнь кончена.
Остаться и смириться с ролью тени.
Остаться и стать стервой, заставив мужа плясать под свою дудку (что, в общем-то, несложно, потому что мы долго разговаривали о брачном контракте, но так его и не заключили, а по закону при разводе мне отходит половина его имущества + алименты).
Остаться и организовывать свою жизнь, наплевав на мужа.
Во всех этих «одежках» мне некомфортно, не для того я оставила детей и внуков, чтобы сражаться за жизнь. Поэтому я выбрала вариант организовывать свою жизнь, используя возможности мужа и открывая ему самому его внутренние и внешние ресурсы. Весь мой творческий запал уходит в этом направлении, и я вижу, что это очень развивает меня саму.
Боже, чего я только не изобретаю! Придумываю фантастические комбинации простыней и наволочек, чтобы было весело. Каждое утро сочиняю новые рецепты фруктовых коктейлей и заставляю его отгадывать, что там намешано. Записываю слоганы и идеи для переоформления дома. Привлекаю его к совместному чтению (это развивает мой английский, а заодно есть возможность поговорить о каких-то важных жизненных вещах). Рыдаю, задаю вопросы, произношу длинные монологи, рассказываю о своих страхах и о том, что в его поведении их провоцирует…
Чтобы разобраться со страхами по поводу денег, а заодно выяснить реальные потребности и уровень жизни, начала вести бухгалтерию. Ему понравилось, что все внятно, и в нем проснулся азарт экономии – в точности по притче «Можешь сшить шапку из этой шкурки?» – «Могу» – «А десять?» – «Тоже могу». Оказалось, что я могу все (и это весело!), в том числе и иметь свою долю в экономии и распоряжаться своими деньгами так, как считаю нужным.
Следующая наша победа – планирование дел. Муж все пытается держать в голове и очень устает от этого. С другой стороны, удобно – можно не брать на себя ответственность за то, что ничего не делаешь, потому что дел слишком много и все требуют исключительной отдачи. Первые попытки записи всего, что необходимо сделать, и разделения дел по приоритетам натыкались на демонстративное игнорирование. Теперь в пятницу вечером он сам предлагает заняться планированием.
Я уже могу быть благодарна себе и жизни, что научилась отключаться от катастрофического мышления и распутывать то, что за ним скрывается. Оказалось, это важно не только для нас двоих, но и для всей его семьи. Вчера мы обсуждали это с его дочерью, которая пригласила меня на ланч, и мне такое доверие очень ценно.
Что происходит в результате? Мой день рождения длится уже неделю – он подарил мне три куста замечательных роз, которые выбрала я, сам посадил и сам ухаживает за ними. За этим определенно скрывается мой «коварный» умысел. Но главное – мы оба счастливы.
Поэтому дело не в обстоятельствах, которые предлагает тебе жизнь, а в том, как и для чего ты эти обстоятельства используешь. Ты всегда выбираешь сама, что делать и как чувствовать, и даже если сейчас жизнь предложила тебе всего лишь печку и стиральную машину, можно превратить это в такой фонтан творчества, что другие будут просто завидовать!
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