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Фотовыставка Валерия СПИДЛЕНА открылась в хабаровском музее
Персональная выставка известного дальневосточного фотографа Валерия СПИДЛЕНА, который, к слову, неоднократно сотрудничал с «ДК», открылась в Хабаровском краеведческом музее имени Н.ГРОДЕКОВА.
50 представленных фотографий - это 50 мгновений, очень своевременно подмеченных объективом, 50 самостоятельных историй, из которых, подобно мозаике, и складывается жизнь дальневосточников.
«Когда берешь в руки фотоаппарат, забываешь, кто ты, что ты, - просто снимаешь и все. Этой выставкой я хотел показать, что журналистская, социальная, жанровая фотография существует до сих пор», - сказал автор на церемонии открытия.
Палитра человеческих эмоций и переживаний дальневосточников представлена широко и ярко. Помимо рядовых горожан в объектив мастера попали и первые лица города, представленные очень живо и по-человечески. Увидеть истинный портрет дальневосточника можно будет до 18 ноября.
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