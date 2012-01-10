Хабаровск украсили новогодними городками

15 крупных новогодних городков принимают в праздники отдыхающих хабаровчан, развлечения для детворы организованы также на 125 новогодних дворовых площадках.

Как сообщает пресс-служба мэрии, для новогодних городков обязательными требованиями являются большая елка, детские аттракционы, комплекс ледовых и снежных скульптур, освещение с использованием светодинамических установок. Символ предстоящего 2012 года – Дракон – есть во всех городках. Вне конкуренции по популярности оказался городской парк «Динамо» - здесь множество ледовых и снежных скульптур, горки и аттракционы для детворы. Южный округ Хабаровска, как и в прошлом году, оказался единственным, который может похвастаться настоящей огромной елкой, привезенной из леса.

Стоит отметить, что в нынешнем году появилось больше фигур из снега. Как и год назад, снежные скульптуры украшают городки на площади имени Ленина, в парке «Динамо», в Южном округе. Теперь к ним добавился и Северный округ. Во всех районах города постарались создать праздничную атмосферу - преобразились фасады зданий, витрины магазинов, на улицах города установлены светодиодные деревья, а ледовых скульптур в общей сложности насчитывается в краевом центре более 370.

«Золотой Рог».