Хабаровск открыл новые имена

Более 500 ребят из 17 городов и районов края отправили заявки на участие в фестивале «Новые имена Хабаровского края». В этом «конкурсе конкурсов» традиционно участвуют те, кто уже получил звание лауреатов в других творческих состязаниях. Цель организаторов – не только выявить лучших исполнителей и художников, но и поддержать их через систему стимулов и преференций.

Победители получают возможность выступить на сцене концертного зала Хабаровской краевой филармонии с Дальневосточным симфоническим и Русским народным оркестром или увидеть свои произведения в залах Дальневосточного художественного музея.

В рамках фестиваля прошла череда мастер-классов для учащихся художественных студий, концертов вокальной и инструментальной музыки, круглых столов по изобразительному искусству.

Напомним, что первый такой фестиваль в Хабаровске состоялся в 2009 году, после подписания договора о сотрудничестве между министерством культуры края и Межрегиональным общественным благотворительным фондом «Новые имена».

«Дальневосточный капитал».