Хабаровский "Золотой Витязь" установил рекорд

В Хабаровском крае завершился XXII Международный кинофорум «Золотой Витязь», установив рекорд посещаемости мероприятий за всю его историю. За неделю кинопоказы и творческие встречи посетили более 33 тыс. человек.

На фестивале было представлено 212 конкурсных и внеконкурсных работ кинорежиссеров более чем из 30 стран мира. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, свои короткометражные документальные фильмы представили и хабаровские режиссеры Владимир ВАСИЛИНЕНКО (получил поощрительный приз за картину «Неустрашимый Венюков») и Альберт САМОЙЛОВ.

В главной номинации - «Игровые полнометражные фильмы» - «Золотой Витязь» отправляется в Сербию к Здравко ШОТРА за картину «Шляпа профессора Вуйича».

Гран-при фестиваля получил фильм «В тумане» режиссера Сергея ЛОЗНИЦЫ (Россия).

Далее в крае планируется провести V Славянский музыкальный форум «Золотой Витязь», а в феврале 2014 года - «Дни грузинского кино».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.