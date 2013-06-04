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Хабаровский "Золотой Витязь" установил рекорд
В Хабаровском крае завершился XXII Международный кинофорум «Золотой Витязь», установив рекорд посещаемости мероприятий за всю его историю. За неделю кинопоказы и творческие встречи посетили более 33 тыс. человек.
На фестивале было представлено 212 конкурсных и внеконкурсных работ кинорежиссеров более чем из 30 стран мира. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, свои короткометражные документальные фильмы представили и хабаровские режиссеры Владимир ВАСИЛИНЕНКО (получил поощрительный приз за картину «Неустрашимый Венюков») и Альберт САМОЙЛОВ.
В главной номинации - «Игровые полнометражные фильмы» - «Золотой Витязь» отправляется в Сербию к Здравко ШОТРА за картину «Шляпа профессора Вуйича».
Гран-при фестиваля получил фильм «В тумане» режиссера Сергея ЛОЗНИЦЫ (Россия).
Далее в крае планируется провести V Славянский музыкальный форум «Золотой Витязь», а в феврале 2014 года - «Дни грузинского кино».
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