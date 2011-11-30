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Вышел фильм о Ходорковском
После всего лишь трех пресс-показов в Москве и Петербурге фильм "Ходорковский" ожидает "квартирный" прокат по России. На прошлой неделе ленту германского режиссера Кирилла ТУШИ журналисты посмотрели в модном московском Центре современного искусства "Винзавод", а на единственный показ в Петербурге 27 ноября билеты продавались, как на обычный сеанс.
Автор документальной картины о заключенном олигархе Кирилл Туши рассказал Русской службе Би-би-си, что отказ кинотеатров взять в прокат фильм, успешно показанный на Берлинском кинофестивале и прошедший по экранам Европы, не стал для него сюрпризом, но вызвал большую грусть. Режиссер признался, что изначальный план был не очень реалистичный: арендовать поезд и поехать от Читы по Транссибирской магистрали до Карелии, останавливаться в каждом городе и показывать фильм. На обвинения критиков, что фильм односторонне, что разговаривал больше с сторонниками Ходорковского, нежели противниками, режиссер ответил, что на все просьбы об интервью он получил… молчание.
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