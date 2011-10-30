Биография Стива Джобса на русском языке выйдет в конце ноября

Первая авторизованная биография Стива Джобса стала лидером продаж Amazon.com, еще не выйдя из типографии. Как сообщили в издательстве Simon & Schuster, количество купивших 700-страничное издание уже на стадии «предварительного заказа» превысило намеченный тираж. Отрывки из еще не вышедшей книги «утекли» в Сеть за несколько дней до официального релиза.

Биография Стива Джобса доступна и в электронной версии. Бывший редактор журнала Time и исполнительный директор CNN Уолтер Айзексон — автор жизнеописаний Альберта Эйнштейна и Бенджамина Франклина. «Джобс — подходящий наследник дела Франклина и Эйнштейна, — пишет Айзексон. — У них у всех была интуитивная гениальность, творческое воображение, способность мыслить по-другому и тот тип магического ума, которым обладают новаторы. Они были не просто умны, но и креативны, и обладали развитым воображением. Это то, что приведет к успеху в XXI веке».

Последние два года Айзексон провел в головном офисе Apple, активно интервьюируя Джобса и его окружение и собирая отзывы конкурентов. Обозреватель New York Times Джэнет Маслин рекомендовала книгу Айзексена как «элегантную, ясную и лаконичную, достойную квалификации iBio».

Издательство Corpus обещает перевести труд Уолтера Айзексона в рекордные сроки и выпустить «Стива Джобса» на русском в конце ноября. Во всяком случае официальный сайт русскоязычной версии книги уже открыт, пишут "Московские новости".



