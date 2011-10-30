www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.2 р. 100 JPY: 56.94 р.
EUR: 74.13 р. 10 CNY: 93.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

Биография Стива Джобса на русском языке выйдет в конце ноября

30 Октября 2011, 13:58 | Дальний Восток
24 октября на прилавках книжных магазинов Америки появилась биография Стива Джобса

Первая авторизованная биография Стива Джобса стала лидером продаж Amazon.com, еще не выйдя из типографии. Как сообщили в издательстве Simon & Schuster, количество купивших 700-страничное издание уже на стадии «предварительного заказа» превысило намеченный тираж. Отрывки из еще не вышедшей книги «утекли» в Сеть за несколько дней до официального релиза.

Биография Стива Джобса доступна и в электронной версии. Бывший редактор журнала Time и исполнительный директор CNN Уолтер Айзексон — автор жизнеописаний Альберта Эйнштейна и Бенджамина Франклина. «Джобс — подходящий наследник дела Франклина и Эйнштейна, — пишет Айзексон. — У них у всех была интуитивная гениальность, творческое воображение, способность мыслить по-другому и тот тип магического ума, которым обладают новаторы. Они были не просто умны, но и креативны, и обладали развитым воображением. Это то, что приведет к успеху в XXI веке».

Последние два года Айзексон провел в головном офисе Apple, активно интервьюируя Джобса и его окружение и собирая отзывы конкурентов. Обозреватель New York Times Джэнет Маслин рекомендовала книгу Айзексена как «элегантную, ясную и лаконичную, достойную квалификации iBio».

Издательство Corpus обещает перевести труд Уолтера Айзексона в рекордные сроки и выпустить «Стива Джобса» на русском в конце ноября. Во всяком случае официальный сайт русскоязычной версии книги уже открыт, пишут "Московские новости".


Автор: "Московские новости"
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru