Электронные книги набирают популярность гораздо быстрее планшетов

Электронные книги гораздо быстрее планшетов набирают популярность среди пользователей, пишет Astera. Во второй половине прошлого года они шли примерно вровень, однако в период с ноября по май этого года число владельцев электронных книг в США подскочило вдвое - с 6 до 12%. iPad и другие планшеты за этот же период увеличили проникновение с 5 до 8%.

У 3% американцев есть и планшет, и электронная книга. У 9% есть только книга, но нет планшета, и у 5% есть только планшет, но нет книги. Впрочем, обоим этим устройствам пока далеко до других категорий техники.

Например, MP3-плеер есть у 44% американцев, в основном это iPod. Больше половины имеют компьютер или видеопроигрыватель. Сотовый телефон есть у 83%. Ноутбуки почти сравнялись по популярности с настольными ПК, отставая лишь на 1%.