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Путин - "Союзмультфильму": Вас грабят, а вы молчите

30 Июня 2011, 16:56 | Дальний Восток

Накануне Владимир Путин встретился в Белом доме с российскими мультипликаторами. Путин заявил, что ознакомился с открытым письмом, в котором представители студии «Союзмультфильм» сетовали на зависимость от ФГУП «Объединенная государственная киноколлекция».

ФГУП был создан еще в 2001 году. Предприятие получает комиссионные за авторские права от фильмов, созданных в киностудии. При этом само ничего не производит. Кроме того, «Киноколлекция» отчисляет 25% прибыли государству, а оставшиеся 75% тратит на свои нужды.

Такая ситуация вызвала недоумение у премьер-министра. «Зачем она нужна? Какую функцию она выполняет?», - вопрошал Владимир Путин. «Все такие взрослые люди, сидите и молчите до сих пор. Вас грабят, а вы молчите», - заявил он, обращаясь к собравшимся.

По итогам встречи было принято решение ликвидировать ФГУП «Киноколлекция», а все права на использование аудио-, видеопродукции будут переданы Госфильмофонду, сообщили в пресс-службе главы правительства.

Кроме того, Путин пообещал списать задолженность в размере 12 млн рублей с «Союзмультфильма» и выделить дополнительно из резервного фонда еще 6 млн рублей на ремонт.

Также, по словам премьера, на развитие анимационного кино уже в этом году дополнительно выделят 500 млн. рублей. В следующем году на эти цели запланировано 1,5 млрд рублей, пишет klerk.ru.

Фото premier.gov.ru.

Автор: Klerk.Ru
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