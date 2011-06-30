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Группа Академического ансамбля песни и пляски РА им. А.В. Александрова заканчивает гастроли по гарнизонам ВВО
30 июня группа Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова заканчивает гастролировать по гарнизонам Восточного военного округа.
Коллектив ансамбля уже с успехом выступил на Камчатке перед моряками – подводниками, а в Хабаравском крае ансамбль посетил воинские части Краснореченского и Князе-Волконского гарнизонов и выступил в 301-м окружном военном клиническом госпитале.
Как отметил Сергей Галкин, директор концертных программ Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.Александрова, - самый главный зритель для военных артистов - это Российский солдат. В план гастролей, обязательно включаются самые отдаленные уголки нашей страны. Те, кто служит там, не имеют возможности присутствовать на концертах знаменитых музыкантов. Поэтому выступление такого легендарного высокопрофессионального творческого коллектива с 73-летней историей единственная возможность прикоснуться к прекрасному миру музыки и танца. Поездка ансамбля по воинским частям и учреждениям Восточного военного округа завершается гастролями в Улан-Удэ, сообщает Группа информационного обеспечения Восточного военного округа.
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