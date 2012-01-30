"Аватар" Джеймса Кэмерона стал самым кассовым фильмом в истории кинематографа, улучшив прежнее достижение "Титаника".

Грандиозный успех

Как сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на представителей кинокомпании 20th Century Fox, 25 января мировые кассовые сборы "Аватара" превысили один миллиард $843 млн. Именно на этой отметке в свое время и остановился предыдущий фильм Кэмерона.

На родине заработки "Аватара" достигли $551,7 млн, что пока еще почти на 50 млн меньше аналогичного достижения "Титаника", однако никто уже не сомневается в том, что и этот рубеж будет взят в ближайшие две недели. Отмечается, что примерно 70% сборов "Аватара" были обеспечены стереоскопическими версиями картины.

Фильм стал абсолютным рекордсменом на многих рынках, в частности, в России, где на момент написания данной заметки его сборы достигли $96 млн. Рекорды были также установлены в Китае, Испании, Гонконге и Чили, пишет "Лента.ру".

У горы теперь новое имя

Более того, гору Цзянькуньчжу, расположенную рядом с китайским городом Чжанцзяцзе, 24 января переименовали в "Аллилуйя, Аватар", сообщает Reuters со ссылкой на представителей местных властей. Новое имя было присвоено горе в ходе торжественной церемонии.

Цзянькуньчжу, название которой переводится как "Южный небесный столб", стала прототипом некоторых пейзажей планеты Пандора, показанных в блокбастере Джеймса Кэмерона. Еще в 2008 году голливудский фотограф сделал серию снимков горы, которые впоследствии легли в основу компьютерно воссозданного ландшафта.

Идея изменить название горы связана с желанием местных властей заработать на успехе фильма. "Пандора далеко, а Чжанцзяцзе близко", - говорится на сайте городской администрации. Чиновники рассчитывают, что новое имя горы привлечет в регион туристов.

Научно-фантастический фильм "Аватар" уже побил прежние рекорды сборов в международном прокате, принадлежавшие "Титанику". Агентство отмечает, что только в Китае она заработала в прокате $80 млн. В североамериканском прокате фильм лидирует уже шесть недель подряд.

Фанаты впадают в депрессию

Как пишет CNN, захватывающее зрелище Джеймса Кэмерона "Аватар" показалось слишком реалистичным некоторым поклонникам, которые предались депрессии и суицидальным мыслям после просмотра фильма, так как им не хватает красоты иноземного мира Пандора. На форуме поклонников фильма Avatar Forums тема "Способы борьбы с депрессией, связанной с недосягаемостью мечты о Пандоре" получила свыше тысячи откликов от людей, испытывающих депрессию, и от поклонников фильма, пытающихся помочь им с ней справиться.

"Фильм оказался таким красивым и показал нечто, чего нет на Земле. Думаю, люди увидели, что мы могли бы жить в совсем другом мире, и это вызвало у них депрессию", - утверждает администратор форума Филипп БАГДАССАРИАН.

"Когда я проснулся этим утром после первого просмотра "Аватара" вчера, мир показался мне... серым. Мне показалось, что вся моя жизнь, все, что я делал и чего добивался, утратило смысл, - написал на форуме 17-летний Ивар Хилл под именем Eltu. - Все представляется таким... бессмысленным. Я не вижу причин, чтобы... продолжать вообще что-то делать. Я живу в умирающем мире".

Действие фильма Кэмерона, сборы от которого по всему миру составили свыше $1,4 млрд и который может стать самым кассовым фильмом всех времен, разворачивается в будущем, когда человечество растратило ресурсы Земли. Алчная корпорация пытается добыть редкий минерал на планете Пандора, населенной миролюбивыми созданиями высотой в 10 футов, с голубоватой кожей. По сравнению с жизнью на Земле Пандора - это прекрасная сияющая утопия, пишет автор статьи Джо Пьяцца специально для CNN.

"Золотой Рог".