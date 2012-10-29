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Хочется поднять настроение себе и окружающим? Бесплатные приколы видео!

29 Октября 2012, 22:30 | Дальний Восток

Когда немного грустно или устанавливается неловкое молчание в компании, самый легкий и простой способ разрядить обстановку является...анекдот! Да, именно он! С доступностью интернета улучшить разнообразие и поднять градус смеха способны приколы видео - ТОПы неудачников, лучшие падения, курьезные случаи и многое, многое другое, что успел заснять любопытный или вовремя подоспевший автор-оператор.

Существует множество разных видов видеоприколов, но однажды попробовав их на вкус, вкусив все прелести юмора, больше оторваться от их просмотра невозможно! Тем более, если каждый день искать что-то новое, развивать своё чувство юмора, а впоследствии рассказывать друзьям и делиться ссылками на самые интересные происшествия во всем мире!

Бесплатные приколы - выбери любимый сайт и смеши людей ежедневно!

Самый простой способ найти приколы видео по душе - отправиться на Youtube и начать смотреть варианты по поисковым запросам. К сожалению, действительно смешные видеоролики можно найти только на первый и второй день. В последующем тут и там будут попадаться повторы. Встаёт проблема - где найти свежие бесплатные приколы, которые обновляются ежедневно?

В такой ситуации на помощь придут развлекательные сайты - например, video-prikol.su, где хранится подборка различных видеоприколов: начиная от черного юмора и заканчивая умилительными роликами о детских шалостях и маленьких пакостях. Особое место в этом празднике смеха занимают записи с видеорегистраторов: аварии-катастрофы, курьезное вождение, и многое, многое другое способно поразить, испугать, оставить в задумчивости. Чаще же всего бесплатные приколы обязательно рассмешат и поднимут настроение.

Особое место в рейтинге видеоприколов занимают подборки по различным темам. Это самая кладезь юмора - в 10 минутах собраны самые лучшие смешные случаи! От такого видео невозможно оторваться, а если смотреть в компании, то настроение поднимется моментально, без каких-либо специальных приемов!

Главное преимущество сайта состоит не в том, что там огромное множество различных приколов. Ключевая особенность - ежедневное обновление. Когда добавляются по 20-30 видео и других приколов в день, себя и друзей всегда можно удивить свежими историями и рассказами.

И именно так работает сайт видеоприколов video-prikol.su, который ежедневно пополняется новыми видео и многими другими замечательными и смешными историями, о которых пока не говорит интернет. Вы узнаете о них первыми!

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