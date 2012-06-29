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«РЖД зажигает звезды»: в четырех номинациях из пяти лучшими стали владивостокцы

29 Июня 2012, 01:57 | Дальний Восток

На Дальневосточной железной дороге состоялся отборочный тур V фестиваля самодеятельного искусства «РЖД зажигает звезды».

18 марта 2010 года на сцене Хабаровского дворца культуры железнодорожников лучшие солисты и творческие коллективы восьми крупнейших транспортных узлов Дальневосточной магистрали представили конкурсные номера, чтобы определить победителей для участия во втором туре фестиваля «РЖД зажигает звезды». Более 190 участников фестиваля, успешно прошедших отборочный тур в своих регионах, представили на суд жюри 38 конкурсных выступлений в номинациях: вокальное искусство, эстрадное искусство, хореографическое искусство, спортивные бальные танцы и фольклор.

В состав жюри вошли руководители Дальневосточной железной дороги, известные деятели культуры и искусства Хабаровского края и Москвы.

Лучшими по решению жюри стали:

Елена Беляева (Хабаровск), Алексей Виноградов (Владивосток) -вокальное искусство;

Виктор Задков (Владивосток) – эстрадное искусство;

Команда брейк-данса «Screw drive» (Владивосток) – хореографическое искусство;

Шоу-группа «Визави» (Хабаровск) – спортивные бальные танцы;

Фолк-группа «Северный ветер» (Владивосток) – искусство мира, фольклор.

Все призеры отборочного тура фестиваля «РЖД зажигает звезды» получили дипломы и ценные подарки. Награды вручал продюсер проекта Роман Огнев.

Победителям предстоит отстаивать честь Дальневосточного региона во втором туре фестиваля, который будет проходить по отдельным номинациям в Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, сообщает Служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

"Золотой Рог".

Автор: Служба корпоративных коммуникаций ДВЖД – филиала ОАО «РЖД»
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