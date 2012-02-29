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Михалков снимет фильм про Грибоедова за $50 млн
Не успел Никита МИХАЛКОВ утереть слезы после провальных «Утомленных солнцем-2», как забрезжили съемки новой киноэпопеи.
На этот раз грозный режиссерский взор обратился к сценарию о жизни Александра Сергеевича ГРИБОЕДОВА, который «давно лежит» и «ждет своей очереди». Со свойственным Никите Сергеевичу размахом жизнь Грибоедова будет показана в 20 сериях.
Правда, прямо сейчас Михалков снимать очередное «великое кино» не намерен. Потому, что занят перспективой экранизации произведения другого классика - Ивана БУНИНА. По рассказу «Солнечный удар». Кстати, к Бунину режиссер вообще неравнодушен, о нем будет одна из серий документального проекта о «просвещенных консерваторах».
Таковыми Михалков считает не только СТОЛЫПИНА, но и философа ИЛЬИНА с Буниным, и даже православного писателя ШМЕЛЕВА. Никита Сергеевич, по его словам, хочет осмыслить судьбы России. При этом сетует, что нынешние политики мало читают отечественных философов - вот где бы поучиться пониманию того, что же нужно стране.
Сценарий о знаменитом русском поэте и дипломате Александре Грибоедове, авторе пьесы «Горе от ума», основан на исторических документах, свидетельствующих о том, что Грибоедов погиб в Тегеране в результате заговора.
Главный режиссер страны утверждает, что нашел документы, подтверждающие, что министр иностранных дел той эпохи, граф НЕССЕЛЬРОДЕ был агентом британской разведки. И именно он подготовил убийство Грибоедова: «Это было чисто политическое убийство, которое англичане осуществили при помощи внутренних сил в России. Это не чернь убила - он мешал англичанам на их шелковом пути».
В 20 сериях Михалков собирается уместить не только шпионский скандал вокруг Грибоедова, но и эпизоды из его личной жизни. Например, историю его женитьбы на княжне ЧАВЧАВАДЗЕ. На этот сериал предполагается потратить около $50 миллионов. Такие затраты автор объясняет «более значительными масштабами» использования компьютерной графики, чем в «Цитадели».
"Золотой Рог".
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