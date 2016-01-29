www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.57 р. 100 JPY: 57.52 р.
EUR: 75.99 р. 10 CNY: 95.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Творческий город
Распечатать

Во Владивостоке и Хабаровске пройдет "Фестиваль Рахманинова"

29 Января 2016, 11:04 | Дальний Восток

Фестиваль уже с успехом прошел в Пекине, Роттердаме, Лондоне, Санкт-Петербурге и Самаре. На Дальнем Востоке «Фестиваль Рахманинова» пройдет впервые

В программе двухдневных фортепианных марафонов – все концерты Сергея РАХМАНИНОВА для фортепиано с оркестром и «Рапсодия на тему Паганини» в исполнении лауреатов Международного конкурса им. П.И. Чайковского, а также участников известного фортепианного фестиваля Мариинского театра «Лики современного пианизма», сообщает пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра.

7 февраля на Приморской сцене Мариинского театра прозвучат Первый и Второй фортепианные концерты, солисты – лауреат Первой премии XV Конкурса им. П.И. Чайковского Дмитрий МАСЛЕЕВ и лауреат Пятой премии XIV Конкурса им. П.И. Чайковского Алексей ЧЕРНОВ. В концерте также прозвучат романсы Рахманинова в исполнении солистки Мариинского театра Ольги ТРИФОНОВОЙ (сопрано) и солистов Приморской сцены.

11 февраля Первый и Третий фортепианные концерты и «Рапсодию на тему Паганини» сыграют обладатель специального приза XV Конкурса им. П.И. Чайковского Илья РАШКОВСКИЙ, «открытие» петербургского фестиваля «Лики современного пианизма» Павел РАЙКЕРУС и Филипп КОПАЧЕВСКИЙ, уже знакомый приморским слушателям по проекту «Чайковский-марафон». За пультом Симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра – Павел СМЕЛКОВ.

8 и 9 февраля эту же программу известные пианисты исполнят в Хабаровской краевой филармонии. Дальневосточным академическим симфоническим оркестром продирижирует Тигран АХНАЗАРЯН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: фортепиано  приморская сцена  рахманинов  мариинский театр 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru