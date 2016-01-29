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Во Владивостоке и Хабаровске пройдет "Фестиваль Рахманинова"
Фестиваль уже с успехом прошел в Пекине, Роттердаме, Лондоне, Санкт-Петербурге и Самаре. На Дальнем Востоке «Фестиваль Рахманинова» пройдет впервые
В программе двухдневных фортепианных марафонов – все концерты Сергея РАХМАНИНОВА для фортепиано с оркестром и «Рапсодия на тему Паганини» в исполнении лауреатов Международного конкурса им. П.И. Чайковского, а также участников известного фортепианного фестиваля Мариинского театра «Лики современного пианизма», сообщает пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра.
7 февраля на Приморской сцене Мариинского театра прозвучат Первый и Второй фортепианные концерты, солисты – лауреат Первой премии XV Конкурса им. П.И. Чайковского Дмитрий МАСЛЕЕВ и лауреат Пятой премии XIV Конкурса им. П.И. Чайковского Алексей ЧЕРНОВ. В концерте также прозвучат романсы Рахманинова в исполнении солистки Мариинского театра Ольги ТРИФОНОВОЙ (сопрано) и солистов Приморской сцены.
11 февраля Первый и Третий фортепианные концерты и «Рапсодию на тему Паганини» сыграют обладатель специального приза XV Конкурса им. П.И. Чайковского Илья РАШКОВСКИЙ, «открытие» петербургского фестиваля «Лики современного пианизма» Павел РАЙКЕРУС и Филипп КОПАЧЕВСКИЙ, уже знакомый приморским слушателям по проекту «Чайковский-марафон». За пультом Симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра – Павел СМЕЛКОВ.
8 и 9 февраля эту же программу известные пианисты исполнят в Хабаровской краевой филармонии. Дальневосточным академическим симфоническим оркестром продирижирует Тигран АХНАЗАРЯН.
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