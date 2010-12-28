Фильм о Высоцком могли снять во Владивостоке

С Приморьем великого артиста и всенародно любимого поэта связывают не только строчка из песни об "Аэрофлоте". Помните, "открыт закрытый порт Владивосток"? В начале июля 1971 года Владимир Семенович выступил во Дворце культуры моряков (ныне Пушкинский театр ДВГТУ).

Брал на время...

Сегодня о тех памятных днях, которые, несомненно, потрясли Владивосток, напоминают уникальные фотографии Высоцкого на сцене ДКМ с гитарой наперевес и цветами. Первый концерт - полтора часа певец отработал без перерыва. Остальные состояли из двух отделений. Поэтому на одних фото певец в белом, на других - в черном: он переодевался в антракте. Эти снимки неоднократно мелькали в СМИ. Их автором всегда было принято считать фотокорреспондента газеты "Красное знамя" Бориса ПОДАЛЕВА, ныне покойного. На самом деле Владимира Высоцкого в ДКМ снимал кинооператор студии "Дальтелефильм" Петр Кириллович ЯКИМОВ. Накануне юбилея поэта он рассказал корреспонденту "Золотого Рога", как появилась эта "неточность".

...Высоцкий прилетел во Владивосток 30 июня 1971 года по приглашению сотрудника ДВ пароходства Бориса ЧУРИЛИНА. У него же на квартире он и остановился. (В сентябре 2003 года, в дни проведения Первого международного кинофестиваля стран АТР Pacific Meridian, губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН публично пообещал установить на фасаде этого дома памятную доску. Прошли годы... - Прим. авт.) Владимир Семенович пел в ДКМ три дня, давая по два концерта, в 19.00 и в 21.00. Первый концерт состоялся 2 июля. На третий день певец выступил на теплоходе "Феликс Дзержинский".

- В ДКМ меня пригласил мой приятель Боря Чурилин. Я был на первом и втором концерте, но фотографировал только на втором, так как на первом снимать не разрешили. Я снимал из-за кулис, с одной точки делал по 3-4 кадра, - вспоминает Петр Кириллович.

Якимов фотографировал Высоцкого на высокочувствительную кинопленку, поэтому снимки, сделанные в полутемном зале, получились качественными. В свободной продаже такой пленки тогда не было. И Петр Кириллович отматывал "дефицит" прямо из банки, в которой лента хранилась. Обычно на кассету наматывалось около 40 кадров. Отщелкав почти всю пленку, Якимов побежал ее проявлять на телестудию. Готовые фотографии, почти 30 штук, он подарил дорогому гостю после концерта. Высоцкому снимки понравились. На двух фотографиях он оставил подпись: на одной с обратной стороны четко читается чуть размытая надпись: "Петру Владивостокскому от Владимира Высоцкого". Сегодня эти снимки - реликвия семьи Якимовых. И подтверждение его рассказа.

- На другой день ко мне пришел Подалев и попросил пленку. Мы тогда жили в одном доме и крепко дружили. Конечно, я ему отрезал несколько снимков. Но с оговоркой, что он вернет мне негативы! Помню, Борис еще спросил: "Ничего, если я напечатаю их под своей фамилией? Ты даешь добро?"

Я говорю, мол, давай, печатай. Тогда я не придал этому значения. Кажется, он был еще на четвертом концерте и сделал пять кадров из зала. Мне Белый рассказывал, что Подалев снимал Высоцкого у него в кабинете. (Анатолий Белый - директор ДКМ в 1971 году. - Прим.авт.) Но на "Феликсе Дзержинском" снимал тоже не он, а кто-то из экипажа, - рассказывает Якимов.

По словам Петра Кирилловича, он не единожды выручал друга подобным образом. Работая на "Дальтелефильме", Якимову доводилось бывать у "черта на куличках", куда фотокорру краевой газеты дорога была заказана. Из этих путешествий кинооператор привозил пачки любопытных фотографий, которые потом печатались под фамилией Подалева. С согласия автора, конечно.

Несколько фотографий, привезенных из командировки в Антарктику, он также презентовал известному фотокорреспонденту ТАСС Юрию МУРАВИНУ. Позже они увидели свет в детской книжке "За китами в Антарктику".

- А в Антарктике-то до меня фотокорреспондентов не было! Юра как увидел эти снимки, так сразу пристал: дай фотографии! Ну, я ему и дал несколько снимков из серии "Охота за китами". С моего разрешения он их напечатал, как будто бы это его фотографии, - смеется Якимов. Кстати, после экспедиции в Антарктику Петр Кириллович на заработанную валюту смог купить магнитофон - японский катушечный переносной, чтобы слушать песни Высоцкого. Через много лет импортное чудо техники он подарил своему приятелю, а те "доисторические" записи до сих пор хранятся у него в архиве на антресолях.

Былого не вернуть

Мало кто знает, но визит Владимира Высоцкого во Владивосток мог быть увековечен на кинопленке: Якимов планировал снять фильм о том памятном событии. Уже был готов катер для экскурсии на острова. Весь вспомогательный персонал "Дальтелефильма", звукооператоры, осветители, согласились помогать кинооператору бесплатно. И Высоцкий не возражал против съемки концерта. Но благим намерениям помешала партийная идеология. Когда Петр Кириллович обратился за разрешением к Павлу ШВАРЦУ, главному редактору "Дальтелефильма", тот испуганно замахал руками:

- Да ты что! Он же антисоветчик, а ты вздумал его снимать! Эти слова своего начальника Якимов запомнил на всю жизнь.

Рассказывает Петр Якимов:

- Первый концерт на семь часов Белый сделал на свой страх и риск. На второй концерт, на девять часов, за несколько минут до начала, в ДКМ примчалась инструктор Крайкома партии Майя Афиногенова. И так отчитала Белого за самовольство! А я был за кулисами в трех метрах от них и все слышал.

В свое время об этом факте Якимову предлагали написать Марине ВЛАДИ. Чтобы восстановить историческую справедливость. Но, по словам кинооператора, тогда у него было много иных забот.

...Прошли годы. Где сейчас уникальные негативы, Петр Кириллович не знает и заниматься их поисками не собирается: былого не вернуть. По его сведениям, после трагической гибели Бориса Подалева его вторая жена собиралась их продать, чтобы собрать деньги на памятник мужу.

Оставшуюся пленку Якимов разрезал на куски. Много лет назад одну часть он отдал студентам отпечатать, но те, по его словам, ее замылили. Еще одна часть уплыла в Комсомольск-на-Амуре вместе с его другом и сокурсником по институту искусств Владимиром ГИНЗБУРГОМ. Он также взял негативы на "время", чтобы напечатать несколько кадров.