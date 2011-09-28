РПЦ заподозрила Набокова и Маркеса в педофилии

Книги классиков стоит серьёзно изучить, заявил в интервью«Русской службе новостей» протоиерей Всеволод Чаплин. По его мнению, проверить следует роман «Лолита» Владимира Набокова и «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса.

Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества также заявил о том, что в России в последнее время начала активно пропагандироваться легализация педофилии.

«На двух сайтах примерно одновременно появляются два текста, которые оправдывают педофилию, пропагандируют её и подготавливают почву к началу дискуссии о её легализации. Я думаю, что нужно очень серьёзно отнестись к этим фактам и ставить вопрос о том, является ли пропаганда преступления сама по себе преступной», – уверен В.Чаплин.

Он при этом отметил: «Если нелегальна пропаганда экстремизма, если нелегальна пропаганда некоторых человеконенавистнических идеологий вроде нацистской, почему легально пропагандируется преступная практика контактов взрослых людей с детьми и подростками?»