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"Меридианы Тихого": объявлен конкурс на "Лучший монтаж фильма"
С 10 по 16 сентября во Владивостоке Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» в 9-й раз соберёт деятелей киноискусства со всего мира.
И впервые за все время проведения кинофестиваля в рамках программы «КИНОПРОБА», состоится конкурс на "Лучший монтаж фильма".
В специальных программах 9-го МКФ наиболее пристальное внимание будет уделено профессии «монтажер» - главной в процессе пост-продакшн будущего фильма. Профессии, о которой мало что известно начинающему кинематографисту. Как монтировать фильм? Может ли режиссер делать это самостоятельно? Как избежать ошибок в процессе монтажа? Это этап, требующий тонкой работы, на котором начинает выясняться, каким будет фильм. Только при монтаже фильм начинает дышать, двигаться, смотреть в лицо каждому.
Тема конкурса – свободная, снимайте что хотите! Но, снимайте, во-первых, талантливо, а во-вторых - уделяйте самое пристальное внимание монтажу!
Фильм-победитель будет разобран на мастер-классе, который проведет выдающийся российский монтажер, режиссер и сценарист. Создатель фильма-победителя получит ПРИЗ, о котором дирекция 9-го МКФ "Меридианы Тихого" сообщит позже. Лучшие картины, присланные для участия в конкурсе, будут включены в каталог кинофестиваля и показаны в программе "Сделано во Владивостоке".
Заявку на участие в конкурсной программе «Кинопроба» можно заполнить здесь
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