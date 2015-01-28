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Библиотеки на колесах появятся в селах Приморья

28 Января 2015, 14:35 | Дальний Восток

По населенным пунктам будут колесить специализированные библиомобили с книжным фондом и Wi-Fi. Об этом пишет газета "Золотой Рог".

 «С появлением Интернета библиотека стала лишь одним из многих источников знаний. Поэтому сегодня библиотеки должны развиваться в новом направлении – многофункциональности», - отметила директор департамента культуры Приморского края Анна АЛЕКО.

По ее мнению, примером расширения функций библиотек могут служить программы их переквалификации в центры деловой, правовой и социально значимой информации.

«Новым направлением в сфере библиотечного обслуживания небольших поселений является появление мобильных решений – в частности, так называемых библиомобилей. Содержание библиомобиля намного дешевле, чем сети библиотек, а функции он может выполнять те же», -  подчеркнула директор департамента.

Напомним, в этом году сельские библиотеки Приморья включат в централизированную систему. Вместо 450 самостоятельных сельских библиотек, которые функционируют сегодня, будут созданы 34 централизованные библиотечные системы.

«Все сельские библиотеки в этом году передадут муниципалитетам. Кроме того, будет увеличена заработная плата библиотекарей. Ни одна библиотека закрыта не будет», - отметили в департаменте культуры Приморья.

Кроме того, по инициативе Владимира МИКЛУШЕВСКОГО в сельских библиотеках Приморья обновят фонды, пишет газета "Золотой Рог".

«В 2015 году, в Год литературы, мы обновим фонды приморских библиотек, которые десятилетиями не видели новой литературы. Наши библиотеки и школы обязательно пополнятся книгами приморских авторов, а также изданиями, посвященными истории нашего региона», - отметил Владимир Миклушевский.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: библиотеки 



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