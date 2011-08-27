Кожемяко привезет в Благовещенск «Хэйлунцзянское лето»

Глава Амурской области Олег Кожемяко заявил, что в следующем году в регионе пройдет культурный фестиваль «Хэйлунцзянское лето», который ранее проводился только на территории КНР. По мнению губернатора, это «сделает фестиваль более интернациональным», а также «значительно расширит количество участников и увеличит жанровое разнообразие».

Губернатор Амурской области Олег Кожемяко посетил китайскую провинцию Хэйлунцзян, которую от российского региона отделяет только река Амур. Кожемяко возглавил делегацию области, участвующую в культурном фестивале «Хэйлунцзянское лето». Как сообщает пресс-служба главы региона, Кожемяко планирует в следующем году «сделать фестиваль более интернациональным» и предложил проводить такие встречи не только в Хэйхе, но и в Благовещенске, что «значительно расширит количество участников и увеличит жанровое разнообразие».

На церемонии открытия фестиваля в КНР Олег Кожемяко подчеркнул: «Наши народы прошли многовековой путь развития, сумели сберечь свою самобытность и национальные традиции, которые нам предстоит сохранить и приумножить. Эта выставка-ярмарка призвана еще теснее сплотить две нации, укрепить узы дружбы и установить новые творческие контакты».

Досье "ЗР"

«Хэйлунцзянское лето» – выставка-ярмарка с участием мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства. В 2011 году в ней приняли участие около 800 художников, актеров и танцоров из провинций КНР и регионов Дальнего Востока России.