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Музыкальные каналы доживают на телевидении последние дни
27 июля, ZRPRESS. Из российского телеэфира могут уйти музыкальные телеканалы: осенью 2012 года «Муз ТВ» проведет ребрендинг и станет молодежным каналом «Ю», а в 2013 году компания «ПрофМедиа», скорее всего, откажется от бренда MTV, как полагают участники рынка, пишут «Ведомости» со ссылкой на «Коммерсантъ».
О ребрендинге «Муз ТВ» сообщил его гендиректор Андрей Димитров. Он сказал, что уже сейчас в эфире канала музыкальных клипов осталось мало, «Муз ТВ» уже давно стал фактически молодежным каналом, а не музыкальным. Его название будет изменено на «Ю», также изменится его облик и маркетинговые акценты, а почти все программы сохранятся. По-прежнему целевой аудиторией телеканала будут зрители в возрасте от 11 до 34 лет.
Под брендом «Муз ТВ» будет запущен новый кабельный телеканал, который будет транслировать клипы и показывать музыкальные программы, об этом ведутся переговоры с кабельными провайдерами. Во сколько обойдется ребрендинг и запуск нового канала, в компании не уточняют.
«Муз ТВ» и телеканал Disney (бывшая «Семерка») входят в холдинг ЮТВ, созданный на паритетных началах «АФ Медиа Холдингом» Алишера Усманова и «Медиа-1 ТВ» Ивана Таврина.
О том, что «Профмедиа» откажется от бренда MTV изданию говорят участники рынка. В июле три телеканала этой компании — ТВ-3, MTV и «2×2» — были объединены в единый телехолдинг, который возглавил Николай Картозия.
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