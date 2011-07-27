В Музее изобразительных искусств Китая в Пекине открылась выставка каллиграфии и живописи, посвященная 100-летию Синьхайской революции. В церемонии открытия выставки принял участие зампредседателя ПК ВСНП, председатель ЦК Революционного комитета Гоминьдана Китая /РКГК/ Чжоу Тенун.

Около 450 произведений традиционной китайской живописи и каллиграфии экспонируются на данной выставке, посещение которой будет бесплатным. В список экспонатов вошли автографы, оставшиеся после смерти членов "Тунмэнхой"/Союзная лига/ под руководством Сунь Ятсена, а также выдающиеся произведения современных каллиграфов и художников.

Организаторами вышеуказанной выставки являются ЦК /РКГК/, Всекитайская ассоциация работников литературы и искусства, Центральный исследовательский институт культуры и истории, Союз китайских художников и Музей изобразительных искусств Китая. По плану выставка будет проводиться с 25 июля по 1 августа, часть экспонатов выставки будет демонстрироваться по всему Китаю, пишет Агентство "Синьхуа".