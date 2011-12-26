Мику Хацуне сокращает популяцию реальных артистов

Звезды кино и музыки, учителя, переводчики и экскурсоводы — компьютерные технологии убивают одну профессию за другой, взамен предлагая трудоустройство в виртуальных просторах. Но при перепрофилировании российский специалист может рассчитывать только на себя.

На днях выяснилось, что одна из участниц японского герлзбэнда AKB48 — не живой человек, а компьютерная модель. Ловкие веб-дизайнеры смоделировали лицо, фигуру и пластику девушки Айми Егучи, позаимствовав элементы у шестидесяти других входящих в герлзбэнд девушек. По легенде, Айми было 16 лет, она с острова Хонсю и якобы успела сняться для журнала Weekly Playboy. Но в настоящий момент руководство AKB48 ради пиара решило легенду разрушить. Кстати, в той же Японии и не меньше в России бешеной популярностью пользуется рок-певица Хацуне Мику, созданная при помощи программного обеспечения «Вокалоид2». А голографическая 3D проекция Мику благополучно выступила в 2009 году на аниме-фестивале в Сингапуре.

Успешный японский опыт уже начинает тиражироваться в других странах — стоит хотя бы вспомнить российский проект Глюк’Oza. С развитием компьютерных технологий 3D-звезд будет все больше, что естественным образом сократит популяцию натуральных певцов и актеров. Так что звезды кино и музыки — вымирающая профессия. Кстати, горсти земли на могилы талантов кидают и пираты.

Вообще, с развитием технологий становятся неактуальными многие профессии. В частности, по словам председателя совета директоров Google Эрика Шмидта, через 10 лет в России контент существенно подешевеет, интернет-покрытие составит 80-90%, почти в каждом доме будет оптиковолоконная связь, Интернет и ТВ смешаются — все это не может не сказаться на рынке труда самым кардинальным образом. «Кто-то потеряет, кто-то выиграет», — заявил Шмидт на Петербургском экономическом форуме. Он напомнил о некогда мощной индустрии пейджинговых компаний, «где было много рабочих мест». Тем не менее, мобильная связь эту индустрию убила.

В России с неповоротливой образовательной системой эта проблема стоит еще жестче. Многие профессии исчезают раньше, чем выбравший их студент успеет закончить вуз. Среди стоящих в очереди на выбывание профессий Шмидт называет прежде всего полиграфистов. По его словам, на «Амазоне» электронных экземпляров каждой книги уже продается больше, чем бумажных.

Также будет сужаться рынок труда переводчиков. О полном переходе на онлайн пока речь не идет, но простейшие функции перевода достаточно быстро станут прерогативой различных девайсов. А у туристов появится появится выбор — более дешевая экскурсия с электронным гидом или дорогая «с человеческим лицом».

Перемены ждут и сферу образования, поскольку в любом населенном пункте вскоре можно будет внимать видеолекциям лучших преподавателей страны. Соответственно, часть местных учителей потеряет преподавательские часы.

Более того, новые технологии меняют профессиональный рисунок криминального мира. Из-за увеличения числа размещаемых в городах видеокамер в прошлое уходят уличные грабители. Но эти же технологии помогают злоумышленникам нарушать приватность частной жизни. «Системы позволяют распознавать лицо настолько хорошо, что уже становится страшно, — признает Шмидт. — 10-20 фото в толпе, и вас уже узнали».

Есть еще несколько достаточно прозрачных предсказаний о недалеком будущем Интернета, также влияющем на те или иные профессиональные сферы. Например, создатель игры Angry Birds Питер Вистербака считает, что очень хорошие перспективы у рынка ИТ-развлечений. А председатель Goldman Sachs Asset Management Джим О’Нил уверен, что за ближайшие десять лет весь финансовый бизнес уйдет в Интернет.

При этом, успокаивает Шмидт, на десять «убитых» Интернетом рабочих мест виртуальная реальность дает тринадцать. То есть потерявшим работу гражданам следует искать новую именно в Интернете.

Однако россияне к этому пока психологически не готовы — как и российская система образования. Раньше считалось, что переподготовку необходимо проходить раз в пять лет. «Мне и сегодня приходится время от времени это слышать, и всякий раз я изумляюсь, — отметила в одном из интервью директор Центра экономики непрерывного образования Академии народного хозяйства при правительстве РФ Татьяна Клячко. — Каждый американский инженер учится 120 часов в год, то есть минимум месяц каждый год. В отраслях промышленности, связанных с высокими технологиями, ежегодно проходят переподготовку 75-85% всех категорий персонала (наверное, остаются без обязательной учебы только уборщицы и курьеры)».

Так что перекладывать ответственность за свое будущее на государство в России не стоит. Гораздо разумней загодя думать, насколько имеющиеся навыки нужно дополнять новыми, чтобы потом не остаться не у дел, пишет ИА Росбалт.

И при разумной активности национальный фактор окажется даже не минусом, а плюсом. По словам представителя кадрового холдинга АНКОР Ольги Серебренной, в последние несколько лет наблюдается большой дефицит ИТ-специалистов. «Кроме того, высок процент желающих уехать на работу за границу, и причины этому далеко не всегда сугубо материальны. В связи с этим многие компании стремятся удержать и мотивировать существующих сотрудников, — уточнила эксперт. — За последнее время мы будем наблюдать тенденцию усиления конкуренции работодателей за достойных кандидатов из сферы высоких технологий, повышение ценности человеческого капитала, а также рост HR-функции в компаниях».

Так что, если не лениться, шанс остаться в обойме есть.

Игорь Чубаха.

"Золотой Рог".