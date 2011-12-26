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Россию на "Евровидении-2007" представит "Серебро"
Так кто все-таки представляет Россию на "Евровидении"? Одни говорят, что моя любимая Верка Сердючка, другие называют какую-то малоизвестную группу "Серебро".
Андрей ДАНИЛКО, более известный как Верка Сердючка, выбран на "Евровидение - 2007" представителем от Украины. А Россию действительно будет представлять группа "Серебро".
Девушки из "Серебра" вполне по-боевому приняли свой крест, хотя на сцене они без году неделя или того меньше. "Девчонки, вы понимаете, какая вам выпала не только честь, но и ответственность? - обратилась к юным артисткам единственная дама в комиссии певица Лариса Долина. - Вы должны понимать, что на участие в конкурсе претендовали очень профессиональные, известные и талантливые артисты, - например Саша Панайотов и Леша Чумаков, которые свою состоятельность уже давно доказали делом. А мы выбрали вас..."
Кажется, только здесь Лена Темникова, главная "зажигалка" в трио, не на шутку всполошилась. Они, оказывается, пока готовились в секретных "мастерских" своего продюсера Макса Фадеева, даже не представляли, с кем соревнуются за право поехать в Хельсинки. "Как Панайотов?! - обескураженно воскликнула Ленка. - Он же такой классный, такой сексуальный! Просто прелесть!" "Вот так!" - развели руками члены комиссии.
Девчонок собрались отсматривать в Театре русской песни Надежды Бабкиной. На прошлой неделе запись "Серебра" сильно порадовала озабоченную поисками убойного еврохита отборочную комиссию, но был лишь один минус - никто не знал, что за неведому зверушку таит в своих закромах поп-кудесник Макс Фадеев. Смутно припоминали лишь одну из троицы - Лену Темникову из второй "Фабрики звезд". Вот и решили - посмотреть да послушать, прежде чем что-либо решать.
В репетиционном зале "Русской песни", рассчитанном, разумеется, на пляски да частушки, с плавающим звуком и зычным эхом, будущим поп-звездам евромасштаба предстояло вживую и убедительно исполнить шлягерок, у которого еще даже нет названия. Зато есть зажигательная шляг-фраза "мани-хани", и под нее, казалось, даже Лариса Долина готова была пуститься в пляс, не говоря уже об Игоре Матвиенко и Владимире Матецком. Финальный аккорд сорвал аплодисменты комиссии. Уверенностью и живостью выделялась темненькая Темникова - в ее харизме чувствуется такая же необузданная непосредственность и диковатая хватка, что и у Русланы, покорившей в 2004-м "Евровидение" в Стамбуле. Двух ее коллег-подруг - Олю Серебкину и Марину Лизоркину - еще предстоит "раскусить" но в спайке трио смотрелось и убедительно, и зажигательно.
"Золотой Рог".
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