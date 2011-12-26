Писательница Юлия Шилова станет дизайнером

В преддверии открытия очередного сезона - осень-зима 2006/2007 на Российской Неделе Моды /Russian Fashion Week - о своем участии в показах объявляет молодой дизайнер Julia Shi - создатель одноименного бренда, больше известная широкой общественности как писательница, автор криминальных мелодрам Юлия Шилова. Напомним, что Юлия родом из приморского города Артема, где она и начинала свою карьеру писательницы, пишет utro.ru.

Новый бренд Julia Shi, который стал еще одной торговой маркой группы компаний "Первомайская Заря" будет впервые представлен на RFW коллекцией прет-а-порте в этническом стиле "Любовь Египта". Шилова признается, что идея создания коллекции посетила ее во время работы над новой книгой "Замуж за египтянина", поскольку Юлия всерьез увлеклась этническими мотивами и культурой Египта.

Коллекция "Любовь Египта" - это сексуальные свитера с глубокими вырезами и свободными линиями рукавов, струящиеся полупрозрачные платья с ремнями на бедрах, черные кардиганы с крупным набивным рисунком в арабском стиле и воротником в стиле фараоновых ожерелий, шаровары и шарфы.

Коллекцию отличает богатая палитра цветов - оранжевый, медный, пурпурный, и своеобразная текстура: крупная ручная вязка, кисти и мониста на шарфах и юбках.

По признанию дизайнера Шиловой, в этом году весна стала для нее удивительно насыщенным событиями периодом: "Я впервые представляю свой новый бренд на мероприятии такого высокого уровня, как RFW. Параллельно с этим выходит моя новая книга "Замуж за египтянина".

"Золотой Рог".