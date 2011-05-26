www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

«Андромеда» и «Гулливеры» Станислава Лукьянова

26 Мая 2011, 03:05 | Дальний Восток

В этом номере «ДК» представил Амурскую область, о которой нельзя не сказать и в рубрике «Вкус жизни».

…Есть еще в Приамурье человек и дело, слава о которых давно пересекла границы России, – это Станислав ЛУКЬЯНОВ и цирковое движение, которое он начал в городе Райчихинске 30 лет назад.

К этой дате был приурочен II городской конкурс циркового искусства «Ох, уж эти детки», который уже второй год при поддержке отдела по делам молодежи, культуры и спорта администрации г. Райчихинска проводит Детская школа циркового искусства (филиал ГОУ СПО «Амурский областной колледж культуры») под руководством Станислава Лукьянова.

За три насыщенных и ярких дня конкурса в номинациях «Цирковое творчество», «Вокальное творчество», «Хореографическое творчество», «Декоративно–прикладное творчество», «Изобразительное искусство «Краски цирка», «Мастер художественного слова» показали себя коллективы и отдельные исполнители в возрасте от 6 до 16 лет.

«Перед нами прошел парад из 167 номинантов, которые два месяца готовили свои номера. Всё было красиво. Дети хороши. Поэтическая композиция «Маленький Будда», акробаты в бочках, эквилибристы на тугонатянутом канате (Алина и Диана ПРОВОТОРОВЫ), пластика в воздушном кольце «Бабочка» (Анна ШЕВЦОВА) – вне всяческих похвал. Понравились хореографический ансамбль «Авангард» под руководством Виктории ЧЕРЕПАНОВОЙ (кстати, цирковая выпускница) и композиция, сделанная ими, – это настоящий цирк в танце, пластике тела и в трюках. Цель конкурса – найти, показать и поддержать талантливых детей – достигнута. Такие конкурсы нужны городу, и у Райчихинска он есть, благодаря тому что здесь живет и работает Станислав Лукьянов», – подытожил Игорь МАШУКОВ, председатель жюри, президент Дальневосточной ассоциации циркового искусства.

Были на гала-концерте и те, кто 30 лет назад, в 1981 году, прочитав объявление о наборе в цирковой самодеятельный коллектив, пришли к студенту Хабаровского института культуры Стасу Лукьянову, которого отправили в Райчихинск «на отработку». Уже через три месяца коллектив получил статус народного и название «Андромеда». А цирковой спектакль «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» до сих пор помнят и те, кто его делал, и те, кто его видел… Сегодня в школе циркового искусства учатся 120 райчихинцев, они же «Гулливеры» – от 5 до 19 лет, в том числе и подростки из общества детей-инвалидов «Дарья».

За 30 лет Лукьянов «затянул» в творчество несчитанное количество детей и подростков. Его воспитанники – Максим КАЛАШНИКОВ, директор цирка «Шапито»в Краснодарском крае; Анатолий ЗАВЬЯЛОВ, актер тетра Олега ТАБАКОВА; Юрий МАРИНКИН, актер Театра музкомедии в Хабаровске; Сергей МУДРИЦКИЙ, актер (известный как клоун Сергуня); Вадим ДУБОДЕЛ, актер Приморского краевого драматического театра молодежи, Анастасия ОЖЕГОВА и Денис КОРЕНЬКОВСКИЙ, артисты цирковой труппы в Китае; Татьяна ФАТИНОВА, продюсер в Пекине; Светлана КУЛЬЕВА, выпускница, сейчас рядом – ведущий педагог по цирковым жанрам в школе, а Андрей ДРАЧЕВ стал сильнейшим человеком России, чемпионом мира по пауэрлифтингу. В самаркандской труппе (единственная пауза в работе в Амурской области) под руководством ЛУКЬЯНОВА начинали Анвар ГИЛЯЗИТДИНОВ, ныне лауреат II международного фестиваля по йоге «Факир Азии», обладатель почетного титула «Авар Свами»; Ульмас ГУЛЯМОВ, обладатель приза «Золотой клоун» Международного фестиваля в Монте-Карло. Всех воспитанников не перечесть, но Лукьянов гордится каждым! Только сожалеет, что многие работают заграницей, и все еще мечтает о своем цирке с шапито...

...А я завидую нынешним конкурсантам, которые сегодня после математики и русского языка бегут в школу циркового искусства… к Станиславу Георгиевичу. Им уже повезло в жизни.

Марина БОЖКО, выпускница первого набора школы Станислава ЛУКЬЯНОВА.

Автор: Марина Божко
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru