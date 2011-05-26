«Андромеда» и «Гулливеры» Станислава Лукьянова

В этом номере «ДК» представил Амурскую область, о которой нельзя не сказать и в рубрике «Вкус жизни».

…Есть еще в Приамурье человек и дело, слава о которых давно пересекла границы России, – это Станислав ЛУКЬЯНОВ и цирковое движение, которое он начал в городе Райчихинске 30 лет назад.

К этой дате был приурочен II городской конкурс циркового искусства «Ох, уж эти детки», который уже второй год при поддержке отдела по делам молодежи, культуры и спорта администрации г. Райчихинска проводит Детская школа циркового искусства (филиал ГОУ СПО «Амурский областной колледж культуры») под руководством Станислава Лукьянова.

За три насыщенных и ярких дня конкурса в номинациях «Цирковое творчество», «Вокальное творчество», «Хореографическое творчество», «Декоративно–прикладное творчество», «Изобразительное искусство «Краски цирка», «Мастер художественного слова» показали себя коллективы и отдельные исполнители в возрасте от 6 до 16 лет.

«Перед нами прошел парад из 167 номинантов, которые два месяца готовили свои номера. Всё было красиво. Дети хороши. Поэтическая композиция «Маленький Будда», акробаты в бочках, эквилибристы на тугонатянутом канате (Алина и Диана ПРОВОТОРОВЫ), пластика в воздушном кольце «Бабочка» (Анна ШЕВЦОВА) – вне всяческих похвал. Понравились хореографический ансамбль «Авангард» под руководством Виктории ЧЕРЕПАНОВОЙ (кстати, цирковая выпускница) и композиция, сделанная ими, – это настоящий цирк в танце, пластике тела и в трюках. Цель конкурса – найти, показать и поддержать талантливых детей – достигнута. Такие конкурсы нужны городу, и у Райчихинска он есть, благодаря тому что здесь живет и работает Станислав Лукьянов», – подытожил Игорь МАШУКОВ, председатель жюри, президент Дальневосточной ассоциации циркового искусства.

Были на гала-концерте и те, кто 30 лет назад, в 1981 году, прочитав объявление о наборе в цирковой самодеятельный коллектив, пришли к студенту Хабаровского института культуры Стасу Лукьянову, которого отправили в Райчихинск «на отработку». Уже через три месяца коллектив получил статус народного и название «Андромеда». А цирковой спектакль «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» до сих пор помнят и те, кто его делал, и те, кто его видел… Сегодня в школе циркового искусства учатся 120 райчихинцев, они же «Гулливеры» – от 5 до 19 лет, в том числе и подростки из общества детей-инвалидов «Дарья».

За 30 лет Лукьянов «затянул» в творчество несчитанное количество детей и подростков. Его воспитанники – Максим КАЛАШНИКОВ, директор цирка «Шапито»в Краснодарском крае; Анатолий ЗАВЬЯЛОВ, актер тетра Олега ТАБАКОВА; Юрий МАРИНКИН, актер Театра музкомедии в Хабаровске; Сергей МУДРИЦКИЙ, актер (известный как клоун Сергуня); Вадим ДУБОДЕЛ, актер Приморского краевого драматического театра молодежи, Анастасия ОЖЕГОВА и Денис КОРЕНЬКОВСКИЙ, артисты цирковой труппы в Китае; Татьяна ФАТИНОВА, продюсер в Пекине; Светлана КУЛЬЕВА, выпускница, сейчас рядом – ведущий педагог по цирковым жанрам в школе, а Андрей ДРАЧЕВ стал сильнейшим человеком России, чемпионом мира по пауэрлифтингу. В самаркандской труппе (единственная пауза в работе в Амурской области) под руководством ЛУКЬЯНОВА начинали Анвар ГИЛЯЗИТДИНОВ, ныне лауреат II международного фестиваля по йоге «Факир Азии», обладатель почетного титула «Авар Свами»; Ульмас ГУЛЯМОВ, обладатель приза «Золотой клоун» Международного фестиваля в Монте-Карло. Всех воспитанников не перечесть, но Лукьянов гордится каждым! Только сожалеет, что многие работают заграницей, и все еще мечтает о своем цирке с шапито...

...А я завидую нынешним конкурсантам, которые сегодня после математики и русского языка бегут в школу циркового искусства… к Станиславу Георгиевичу. Им уже повезло в жизни.

Марина БОЖКО, выпускница первого набора школы Станислава ЛУКЬЯНОВА.