Владивостокское издательство выпустило лучшую классику 2010 года

Ассоциация книгоиздателей России выбрала лучшее издание художественной классики 2010 года, сообщает ИТАР-ТАСС. Награду получило владивостокское издательство "Рубеж" за двухтомник Чехова "Остров Сахалин". Лауреата премии объявили 24 апреля на выставке-ярмарке "Санкт-Петербургский международный книжный салон-2011".

"Остров Сахалин" был издан к 150-летию со дня рождения писателя и включает в себя развернутые комментарии к тексту, составленные профессором Сахалинского госуниверситета Михаилом Высоковым. По его словам, идея снабдить текст комментариями возникла у него в связи с тем, что некоторые моменты чеховского произведения уже не понятны многим людям.

Книга была издана тиражом в одну тысячу экземпляров, объем издания составляет 1200 страниц. Как рассказал РИА "Сахалин - Курилы" гендиректор издательства "Рубеж" Александр Колесов, премия Ассоциации книгоиздателей России стала уже четвертой, которую завоевал "Остров Сахалин".

Как сообщает журнал "Питерbook", гран-при конкурса "Лучшие книги России" получила серия "Философия России второй половины ХХ века" (издательство РОССПЭН). Пока опубликована лишь первая часть серии - "Персоналии", состоящая из 21 тома. К публикации готовятся вторая и третья части - "Проблемное поле философии России второй половины XX века" и "Неизданное".

В числе прочих лауреатов конкурса "Намедни. Наша эра" Леонида Парфенова (лучшая книга о России), трехтомник "Лауреаты нобелевской премии по экономике" (лучшее издание деловой литературы) и "Великий могучий русский язык: Крылатые слова в стихах и картинках для детей всех возрастов" (лучшая детская книга).

Конкурс "Лучшие книги России" проводится ежегодно с 1992 года, пишет Lenta.Ru.