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Игры для android: их виды и особенности

25 Декабря 2012, 13:21 | Дальний Восток

Как поется в песне, прогресс дошел до невиданных чудес. Одним из таких чудес вот уже более четырех лет является операционная система Андроид, позволяющая ее владельцу не только получить максимум интересной и полезной информации, но и играть в самые разнообразные игры.

На сегодняшний день игры для android представлены в столь широком ассортименте, что подсчитать их точное количество не представляется возможным. К тому же, каждый день появляются все новые, оснащенные разнообразными  особенностями и спецэффектами.

Игры, доступные для скачивания и установки на мобильных устройствах в зависимости от жанра делятся на следующие группы:

- карточные – PokerShark, Qplaze PokerOnline, Free Cell и т.д.;

- аркады, к примеру, такие, как  DragonVale, Drill Master, Junkyard и др.;

- бродилки (Action), которые, в свою очередь, подразделяются на логические бродилки, бродилки на двоих, бродилки для детей, отдельно для мальчиков и девочек и т.д. (например, Ghosts 'n Goblins, Misfits Do A Runner, игры Винкс для девочек и многие другие);

- гонки – Неоновый Райдер, Утиная жизнь, Чемпионат машин и т.д.;

- драки – Темный, Блич против Наруто, Битвы самураев;

- квесты – Частный детектив, Найди четыре колеса, Скоростной поезд, Космическая головоломка;

- логические – Amtalee, Amazing Breaker, Fox Hunter и т.д.;

- настольные – MONOPOLY Millionaire, Pinball, Nine Men's Morris и многие другие;

- спортивные – Football Manager Handheld 2013, APO Snow и др.;

- стратегии – Planet Wars, Bloons TD 5, Elf Defense и т.д.;

- симуляторы – SpaceCraft - Pocket Edition, Christmas Ornaments and Tree, Fishing Superstars и т.д.;

- ролевые (RPG) – Quests & Sorcery, The Bard's Tale, ZENONIA 4  и другие.

Кроме того, с каждым днем на просторах Интернета появляется все больше игр различных жанров, особенностью которых является наличие таких дополнительных функций:

- мультиплеер – Реальные гонки 2, Cubemen, Bike Race, Farkle Dice и т.д.;

- 3D формат – The Amazing Fortune Teller 3D, Ping Pong 3D, Blow the Flow, Skylanders Cloud Patrol и многие другие;

- возможность играть онлайн – Battle Bears Royale, Colony Attack, Scarface и т.д.;

- русский язык – Королевские тайны, Румынские гонки, Тест на возраст мозга, Жажда скорости и прочие.

Как видим, игры для android постоянно совершенствуются и так широко представлены в  Google, что каждый пользователь сможет подобрать их на свой вкус.
 

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Теги: игры 



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