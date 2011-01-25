«Машинист» Владимир Машков заслужил "Золотого орла"

Фильм "Край", снятый при поддержке ОАО "РЖД", стал победителем в четырех номинациях кинопремии "Золотой орел".

Режиссер фильма Алексей Учитель стал обладателем награды в номинации "Лучшая режиссерская работа", немецкая актриса Аньорка Штрехель победила в номинации "Лучшая женская роль в кино", исполнителем лучшей мужской роли в кино был выбран Владимир Машков, Юлия Пересильд получила награду за лучшую женскую роль второго плана.

"Край" вышел в широкий прокат 23 сентября 2010 года. Фильм собрал звездный состав российских актеров: Владимира Машкова, Сергея Гармаша, Юлию Пересильд, Вячеслава Крикунова, Александра Баширова, Алексея Горбунова, Евгения Ткачука. В сентябре глава РЖД Владимир Якунин во время своего визита на ДВЖД сам презентовал премьеру фильма на БАМе.

Эта историческая драма переносит зрителя в первые послевоенные годы в таежной глубинке. Главный герой Игнат, бывший первоклассный машинист, приезжает в далекий поселок "Край", чтобы начать новую жизнь.

Съемки масштабного проекта проходили с сентября 2008 по май 2009 года в Ленинградской области. Для съемок под Санкт-Петербургом был воссоздан поселок с железнодорожными путями и мостами. В фильме показаны реальные работающие паровозы 1905, 1928 и 1941 годов выпуска, предоставленные съемочной группе ОАО "Российские железные дороги".