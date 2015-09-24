Фильм из Приморья - на кинофестивале в Ницце

23 сентября на III Фестивале российского кино в Ницце состоялся показ полнометражного документального фильма «Нормандия - Неман. Монолог», который является частью социо-культурного проекта «Анна&Марианна», реализованного во Владивостоке Фондом содействия комплексному развитию и брендингу территорий.

Проект «Анна&Марианна», посвященный 70-летию Великой Победы и забытым страницам истории Приморского края, связанным со всемирно известным авиаполком «Нормандия-Неман», объединил и сплотил представителей нескольких поколений России и Франции – школьников, студентов, ветеранов, потомков героических летчиков, журналистов, историков, бизнесменов… Решение снять документальный фильм было спонтанным, но очень верным: авторам хотелось поделиться полученными эмоциями с широким кругом зрителей.

10 мая премьерный показ фильма состоялся на одном из ведущих приморских телеканалов. Кроме того, его включили в программу Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого». А затем Госфильмофонд России – инициатор и соорганизатор III Фестиваля российского кино в Ницце – сообщил о том, что документальный фильм «Нормандия – Неман. Монолог» включен в программу Фестиваля и будет показан на его основных площадках. Авторы фильма – Александра МАКСИМЕЦ, Егор КЛИМОВИЧ, Дмитрий РУБЕЖИН лично представили его на кинофестивале.

ДОСЬЕ «ЗР»:

Фестиваль российского кино в Ницце учрежден в 2013 году по инициативе Госфильмофонда России и мэрии Ниццы и проводится под покровительством французского актёра Жерара ДЕПАРДЬЕ, с каждым годом набирая обороты. На фестивале демонстрируются фильмы из сокровищницы Госфильмофонда России: редчайшее архивное кино, шедевры советского кинематографа, а также новые российские картины. Главная тема нынешнего фестиваля – 70-летие окончания Второй мировой войны,



В основе фильма - отдельный фрагмент Великой Отечественной войны - история 18 гвардейского авиаполка и вошедшей в его состав в 1943 году французской авиаэскадрильи «Нормандия». (К слову, в 1995 году этот авиаполк получил почетное наименование «Нормандия - Неман», а в 2006 году правительство Франции за мужество и героизм в годы Второй мировой войны, за бережное отношение к памяти фронтовой дружбы наградило его государственной наградой Франции - крестом ордена Почетного легиона. И это единственное воинское подразделение в нашей стране, имеющее награду иностранного государства).

«Мы снимали фильм не просто про «Нормандию-Неман», а про людей - воевавших плечом к плечу французских и советских летчиков, про их потомков, про то, каким они видят сегодняшний мир, как оценивают то, что сделали их отцы и деды, - говорит Александра Максимец, соавтор фильма, председатель попечительского совета фонда содействия комплексному развитию и брендингу территорий. - Россию сегодня представляют европейцам агрессором, и то, что мы приехали с таким посылом, очень поразило и тронуло всех, с кем мы общались. Простые французы далеки от политики и санкций, они благодарны России, спасшей когда-то мир от нацизма. Они благодарны нам, россиянам, за память об их предках. И фильм получился очень честным и трогательным. Кроме того, именно через уроки прошлого формируется осознанное отношение к своему будущему, приходит понимание ответственности за будущее территории, на которой мы живем, будь то, город, край, регион или страна».

Татьяна СУШЕНЦОВА.

ZRPRESS.ru, Владивосток.