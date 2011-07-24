Эвенки объединились

В Якутии, в селе Иенгра, состоялось торжественное открытие Межрегионального центра культуры и языка эвенкийского народа, которому со временем будет присвоен статус международного.

«Государственная политика заключается в сохранении той среды, в которой народ чувствует себя комфортно, – отметила депутат Госдумы Юлия ПЕСКОВСКАЯ. – Открытие Межрегионального центра эвенкийской культуры и языка – праздник для всей республики, а может быть, и для всей России». Организаторы уверены, что центр в Иенгре станет мировой площадкой объединения эвенков, центром интеллектуального развития народа и стартовой площадкой для малого бизнеса и предпринимательства эвенков.