Чукотка встретила солнце

Традиционный национальный чукотский праздник «Встреча солнца» прошел в Певеке. На антенном поле возле чукотского жилища яранги собрались жители не только близлежащих сел, но и гости из других районов Чукотки.

Программа праздника включала спортивные состязания, конкурс «карусель загадок» на родном языке и выступление национального ансамбля «Эйнэткун». Зрители не только отлично провели время на свежем воздухе, но и познакомились с национальным жилищем, кухней, танцами и песнями народов Чукотки.