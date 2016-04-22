Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел заседание организационного штаба по подготовке и проведению Второго Восточного экономического форума, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Возглавляемый руководителем края оргштаб создан для координации всех вопросов подготовки ВЭФ на уровне региона.

«Наш штаб должен владеть всей информацией по подготовке, чтобы при необходимости взять на контроль важные вопросы или своевременно довести их до председателя организационного комитета. Как раз завтра мы собираемся на совещании под руководством Юрия Петровича Трутнева», – подчеркнул Губернатор.

Участники заседания обсудили концептуальную часть всего форума, культурную программу и ряд других вопросов.

Так, директор департамента экономики и развития предпринимательства Сергей Павленко доложил, что сегодня совместно с официальным оператором мероприятия, фондом «Росконгресс», разработана дорожная карта всего Второго Восточного экономического форума. Налажено взаимодействие всех органов исполнительной власти по вопросам инфраструктурного обеспечения ВЭФ – подготовки объектов ЖКХ, энергетики, обеспечение связи, медобслуживания и другие.

«Еще одно направление работы – отбор инвестиционных проектов, которые наш край представит на форуме. Потребуется время, поскольку в этом году требования к презентациям ужесточены. Также необходимо проработать проекты соглашений, которые мы планируем подписать в ходе ВЭФ»,– обозначил директор департамента.

Соответствующее поручение Губернатора включено в протокол заседания оргштаба.

Более подробно остановились на культурной программе Восточного экономического форума.

Как отметила директор приморской краевой филармонии Анна Алеко, основными объектами культурной программы станут несколько площадок – Приморская сцена Мариинского театра, краевая филармония, концертно-спортивный комплекс «Фетисов Арена» и океанариум.

Набережная Дальневосточного федерального университета по традиции в дни ВЭФ превратится в «Улицу народов Дальнего Востока», на которой субъекты этого региона представят свою экономическую и инвестиционную привлекательность, культуру и традиции.

«Помимо девяти территорий ДФО к выставке планирует присоединиться Республика Крым в рамках проекта «Крым в гостях у Дальнего Востока», а также рассматривается вопрос об участии трех стран Азиатско-Тихоокеанского региона – Китая, Японии и Республики Корея», – рассказала Анна Алеко.

Предполагаемая концепция экспозиции Приморского края – «От порто франко до порто франко». Одна из идей – стилизовать павильон Приморья под морской контейнер, возможно – установить макет маяка.

«Структура экспозиции включит исторический контекст: это будет выставка из фондов музея имени Арсеньева. Второе направление – социально-экономическое развитие территории. Здесь мы предполагаем презентацию производственных компаний края, резидентов ТОРов, возможности Свободного порта. Обязательно презентуем наши приоритетные инвестпроекты. Например, планируем установить интерактивную панель на тему «Международные транспортные коридоры» – нажатием различных кнопок посетители смогут проложить по карте края маршруты транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», отследить “движение грузов”», – отметила Анна Алеко.

Она также приоткрыла секрет – благодаря другим участникам выставки на несколько дней в бухте Аякс могут появиться макеты золотодобывающих шахт, юрт в виде алмаза и вертолеты.

Третий блок экспозиции Приморского края – туристский потенциал. В него планируется включить презентации приморской Мариинки, океанариума, казино, проектов экотуризма. Изюминкой может стать рыбный рынок и фудкорт прямо на территории университета – основной площадке проведения форума.

Сам ВЭФ продлится со 2 по 3 сентября. Но культурную программу продлевают до 4-го числа.

«Прогуляться по набережной, посмотреть концертную программу, которая, кстати, будет начинаться в 7.00 и заканчиваться только к полуночи, смогут все жители и гости города», – подчеркнула руководитель филармонии.

Владимир Миклушевский акцентировал, что сделать форум интересным событием для самих приморцев – одна из главных задач регионального штаба.

«Конечно, ВЭФ – это больше про инвестиции и инвесторов, но наша задача, как региональной власти, – адресовать его и приморцам. Поэтому обязательно нужно предусмотреть яркое зрелищное вечернее шоу для горожан и гостей Владивостока», – заявил Губернатор.

В ходе заседания оргштаба затронули также вопросы обеспечения безопасности участников форума и транспортной доступности всех площадок мероприятия.

Напомним, Восточный экономический форум проходит ежегодно во Владивостоке в соответствии с Указом Президента России.

Первый Восточный экономический форум собрал более 2,5 тысяч участников из 32 стран Азии, Европы и Латинской Америки. В мероприятии принял участие Президент России Владимир Путин. На форуме было подписано 109 соглашений более чем на 1,8 триллиона рублей. Богатый урожай ВЭФ принес и Приморью – общая сумма инвестиций по итогам подписанных краем 22 соглашений составила 100 миллиардов рублей.

Работа над Вторым ВЭФ началась сразу после окончания первого форума. На данный момент сформированы и активно действуют рабочие группы по различным направлениям, обеспечивающим успешное проведение форума. Четыре и них возглавляет Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский: по инфраструктуре, транспорту, волонтерам и размещению участников и гостей ВЭФ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.