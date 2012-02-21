Масленица первого блина

Древние верили, что вместе с круглым, румяным блином, так похожим на солнце, они съедают частичку его тепла и могущества. Вот и Масленичная неделя началась в понедельник с блинов.

Все знают пословицу «Первый блин комом». А, собственно, почему - разве дело только в непрогретой сковороде? Первый блин предназначался душам усопших родителей - его клали на подоконник. «Комом» - значит, мне комом будет, если забуду, кому первый блин.

Вторник – заигрыши. С утра молодые люди приглашались кататься с гор, поесть блинов. Звали родных и знакомых. Главное в заигрышах - любовная тема. Молодоженам разрешалось даже целоваться прилюдно. Для того и устраивались ледяные горки, засылались в нужные дома специальные «позыватки», родители пекли горы блинков - чтоб парни и девушки вместе побыли, повеселились, пообнимались, конечно, под неусыпным родительским оком.

Среда – лакомки. В этот день зять приходил «к тёще на блины». Кроме зятя тёща приглашала и других гостей. К счастью, в современных семьях зятьев немного - в лучшем случае, один-два. А раньше накормить полдюжины зятьев было делом разорительным. Отсюда и присказка «Масленица-объедуха - денег приберуха». Но ничего не попишешь: «Хоть себя заложи, а Масленицу проводи!» Тещины блины - это по обычаю целый пир. Уж каких только не напечет - и маленьких, и больших, и молочных, и пряженых, и с икрой, и с селедочкой. А уж о напитках и речи нет - только бы на ногах устоять.

Четверг – широкий разгул. С этого дня Масленица разворачивалась во всю ширь. Народ предавался всевозможным потехам: ледяные горы, балаганы, качели, катание на лошадях, карнавалы, кулачные бои, шумные пирушки. Возят чучело на колесе, катаются, песни поют, начинают колядовать. Особенно дети. В Москве теперь уж точно по домам не пойдешь: никто дверь не откроет. Но в деревнях нет-нет, да и услышишь детские голоса: «Трынцы-брынцы, пеките блинцы! Мажьте масленее, будет вкуснее! Трын-трынца, подайте блинца!» Гостевания продолжаются - с подарками, с хмелем, ведь не все коту Масленица, надо успеть нагуляться перед Великим постом.

Пятница – тёщины вечерки. Зятья приглашали в гости своих тёщ, угощали их блинами. Говорят, «у тещи зятек - любимый сынок». «Тещины вечерки» - это целый ритуал со своими традициями, передававшимися из поколения в поколения. В этот день молодые звали в гости не просто так, на угощенья, но и еще для того, чтобы поучиться уму разуму у старших, выслушать их полезные советы и добрые напутствия. И если приглашенья не последовало, то теща была обижена на всю жизнь, и зять уже никак не мог исправить своей оплошности. А сам ритуал состоял в следующем, каждая теща накануне вечером отсылала в дом зятя всю утварь: сковороды, плошки, котел и т. д., для замеса теста, а тесть в свою очередь должен был поставить все продукты, чтобы новоиспеченный зять смог замесить опару и испечь вкусные блины к приходу дорогих родственников.

Суббота – золовкины посиделки. Молодые невестки приглашали в гости к себе золовок. Новобрачная невестка должна была подарить золовкам подарки. Развлечения и забавы нарастали как снежный ком, и в субботу русский карнавал достигал своего апогея. И днем, и вечером все театры, цирки, балаганы, московские и загородные рестораны и трактиры были переполнены. По семейным домам созывались гости. Жутко себе представить, сколько при этом съедалось блинов и выпивалось вина и водки. Этот масленичный разгул упорно держатся на поверье: не потешиться в широкую Масленицу – «жить в горькой беде и жизнь худо кончить». И только в воскресенье, ближе к вечеру город начинал затихать и смиряться.

Последний день Масленицы – Прощеное Воскресенье. В последний день Масленицы сжигают соломенное чучело – символ зимы. Провожают зиму до следующего года. Все просят друг у друга прощения, освобождаясь от грехов перед Великим постом. Кланяются в ноги. А в ответ слышат знакомое: «Бог простит». «Прощенное воскресенье» - самый лучший день Масленицы. В этот день принято просить прощения за все плохое и прощать тех, кто просит прощения у тебя. Оставалось еще совлечь с себя греховный разгул, попросить прощениям ближних, чтобы заговеться и перейти с блинов на хрен да на редьку. Впереди был долгий Великий пост...

Юрий РОГОВ, по материалам Библиофонда. "Золотой Рог".