Биробиджан отпраздновал свое 75-летие

Программа юбилейных торжеств, посвященных 75-летию города, называлась "Биробиджан и люди. Празднуем вместе!".





















































Среди наиболее запомнившихся горожанам и гостям города мероприятий - выступление еврейского музыкально-драматического театра «Когелет», показавшего костюмированный мини-спектакль, посвященный истории Биробиджана от приезда первых переселенцев до наших дней, а также масштабный юбилейный велопарад, собравший более 400 биробиджанцев, сообщает EAOmedia.

Журнал "Дальневосточный капитал".

