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Сахалин отметил 65-летие фестивалем
20 Октября 2012, 15:49 | Дальний Восток
В рамках 65-летия региона здесь прошел международный телевизионный фестиваль "Большая семья", организованный правительством Сахалинской области и ГТРК "Сахалин".
Главный приз взяла ГТРК «Ямал» с фильмом «Люди реки. Ханты». Вообще же в мероприятии, посвященном проблеме толерантности в современном российском обществе, участвовало более ста работ из десятков регионов России.
По сообщениям информагентств.
Автор: По материалам сети Интернет
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