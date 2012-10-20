Сахалин отметил 65-летие фестивалем

В рамках 65-летия региона здесь прошел международный телевизионный фестиваль "Большая семья", организованный правительством Сахалинской области и ГТРК "Сахалин".

Главный приз взяла ГТРК «Ямал» с фильмом «Люди реки. Ханты». Вообще же в мероприятии, посвященном проблеме толерантности в современном российском обществе, участвовало более ста работ из десятков регионов России. По сообщениям информагентств.